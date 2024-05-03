〈能源盤後〉市場衡量美供應大增、中東停火談判 原油走穩
鉅亨網編譯許家華 2024-05-03 06:48
以色列和哈馬斯之間正在進行的停火談判，交易員繼續評估中東石油流動的風險。原油期貨周四 (2 日) 收盤漲跌不一，WTI 原油走低，而 Brent 原油走高，但幅度不大。這兩種基本原油本周邁向大幅下跌。
能源商品價格
市場驅動力
Velandera Energy Partners 董事總經理 Manish Raj 表示，石油交易商處於「觀望狀態，因此價格穩定」。
Raj 表示，由於 WTI 原油價格跌破每桶 80 美元，石油輸出國組織將有滿滿動力，可在今年剩餘時間內繼續減產。「我們很放心地逢低買進，因為我相信本周市場超賣。」
由於美國商業原油上周庫存創下 2 月以來最大單周漲幅，近月 WTI 和 Brent 周三收創 3 月 12 日以來最低價，並創下 1 月 8 日以來最大單日跌幅。
策略能源與經濟研究公司總裁 Michael Lynch 表示，庫存報告非常悲觀，庫存成長幅度超乎預期。
美國能源資訊局 (EIA) 周三公布，上周 (4/26 止) 美國商業原油庫存增加 730 萬桶，創下 2 月以來最大單周增幅。此外，汽油供應增加 30 萬桶，而餾分油庫存減少 70 萬桶。
根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預期上周美國原油供應減少 250 萬桶。
瑞穗證券能源期貨執行董事 Robert Yawger 表示，該報告顯示，上週汽油供應總量（代表需求）為每天 862 萬桶，連續第四周低於每天 900 萬桶。
「在一年中通常最好的時期，基本面並不好，需求和供應相對疲軟是令人擔憂的原因。」Yawger 說。
Lynch 認為，「加上中東休戰的可能性和長期較高的利率，石油的前景似乎不太好。」他認為，在陣亡將士紀念日之前，市場應該會「小幅上漲」，但之後市場可能會持平，除非夏季駕駛確實強勁。
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