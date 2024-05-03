〈能源盤後〉市場衡量美供應大增、中東停火談判 原油走穩

鉅亨網編譯許家華 2024-05-03 06:48

能源商品價格

6 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 5 美分或近 0.1%，收每桶 78.95 美元。再創 3 月 12 日以來最低收盤價。。

7 月交割的 Brent 原油期貨價格價格上漲 23 美分或 0.3%，收每桶 83.67 美元。

6 月交割的汽油期貨價格上漲 0.7%，收每加侖 2.60 美元。

6 月交割的熱燃油期貨價格下跌 0.4% ，收每加侖 2.44 美元。

7 月交割的天然氣價格上漲 5.3%，收每百萬 Btu 2.04 美元，創 2 月以來最高收盤價。

市場驅動力

Velandera Energy Partners 董事總經理 Manish Raj 表示，石油交易商處於「觀望狀態，因此價格穩定」。

Raj 表示，由於 WTI 原油價格跌破每桶 80 美元，石油輸出國組織將有滿滿動力，可在今年剩餘時間內繼續減產。「我們很放心地逢低買進，因為我相信本周市場超賣。」

由於美國商業原油上周庫存創下 2 月以來最大單周漲幅，近月 WTI 和 Brent 周三收創 3 月 12 日以來最低價，並創下 1 月 8 日以來最大單日跌幅。

策略能源與經濟研究公司總裁 Michael Lynch 表示，庫存報告非常悲觀，庫存成長幅度超乎預期。

美國能源資訊局 (EIA) 周三公布，上周 (4/26 止) 美國商業原油庫存增加 730 萬桶，創下 2 月以來最大單周增幅。此外，汽油供應增加 30 萬桶，而餾分油庫存減少 70 萬桶。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預期上周美國原油供應減少 250 萬桶。

瑞穗證券能源期貨執行董事 Robert Yawger 表示，該報告顯示，上週汽油供應總量（代表需求）為每天 862 萬桶，連續第四周低於每天 900 萬桶。

「在一年中通常最好的時期，基本面並不好，需求和供應相對疲軟是令人擔憂的原因。」Yawger 說。