〈能源盤後〉美供應增加逾700萬桶 原油摔至3月中旬來最低 WTI跌破80美元

鉅亨網編譯許家華 2024-05-02 06:13

國際油價周三 (1 日) 連續第三個交易日收低，創 3 月中旬以來最低收盤價，係因美國上周原油庫存意外增加超過 700 萬桶。交易員也繼續關注以色列和哈馬斯之間的停火談判，目前這些談判緩解了該地區石油供應恐中斷的擔憂情緒。

能源商品價格

6 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 2.93 美元或 3.6%，收每桶 79 美元。該期貨上月下跌 1.5%。

7 月交割的 Brent 原油期貨價格價格下跌 2.89 美元或 3.4%，收每桶 83.44 美元，該期貨上月上漲 0.4%。

根據道瓊市場數據，近月 Brent 原油和 WTI 原油均收創 3 月 12 日以來的最低水準。

6 月交割的汽油期貨價格下跌 4.2%，收每加侖 2.58 美元，該期貨上月下跌 1.8%。

6 月交割的熱燃油期貨價格下跌 3% ，收每加侖 2.45 美元。

6 月交割的天然氣價格下跌 3%，收每百萬 Btu 1.93 美元，上月上漲 12.9%。

供應數據

美國能源資訊局 (EIA) 周三公布，上周 (4/26 止) 美國商業原油庫存增加 730 萬桶，創下 2 月以來最大單周增幅，

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預期上周美國原油供應減少 250 萬桶。周二晚間，美國石油協會 (API) 公布上周原油庫存增加 490 萬桶。

EIA 報告也顯示，上周汽油供應增加 30 萬桶，而餾分油庫存減少 70 萬桶。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預期上周汽油庫存減少 70 萬桶，餾分油庫存減少 1 萬桶。

Sevens Report Research 共同編輯 Tyler Richey 表示，「潛在的供應方支撐」來自隱含的消費者汽油需求指標的上升，上周汽油供應量自兩個月低點增加 19.5 萬桶 / 日至 860 萬桶 / 日。

然而，即使是此一統計數據也缺乏說服力，因為四周平均供應量延續了近期的跌勢。 根據 EIA，四周平均供應量下降 31.7 萬桶 / 日，至 858 萬桶 / 日。Richey 表示，這顯示「消費者燃料需求正在繼續惡化」。

根據 EIA，上周美國石油產量維持在 1310 萬桶 / 日不變，而 Nymex 俄克拉荷馬州庫欣的原油庫存增加 110 萬桶，至 3350 萬桶。

市場驅動力

Tyche Capital Advisors 管理成員 Tariq Zahir 表示，由於以色列和哈馬斯之間可能停火，近期石油價格疲軟，但「以前也遇到過這種情況」。

根據《華爾街日報》報導，以色列準備派代表團前往開羅參加旨在加薩停火的談判，儘管以色列總理 Benjamin Netanyahu 已承諾推進入侵加薩南部城市拉法的計畫。

Richey 認為，如果沒有中東地緣政治緊張局勢的影響，原油價格將因經濟衰退風險而大跌，WTI 的交易價格將在 60 美元左右，最好的情況是 70 美元左右。

與此同時，聯準會 (Fed) 周三將關鍵短期利率維持在 23 年來的高位，並指出近幾個月來，通膨一直未能朝目標的 2% 推進。

Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 在記者會上表示，通膨可能需要更長的時間才能放緩至可合理降息的程度。