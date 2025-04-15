〈能源盤後〉關稅豁免、中國原油進口大增 推動油價小漲

鉅亨網編譯許家華 2025-04-15 06:10

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原油期貨價格周一 (14 日) 小幅收高，係因美國對部分電子產品關稅豁免，且數據顯示中國 3 月份原油進口量大幅反彈激勵市場，但由於市場仍擔心貿易戰削弱全球經濟成長並削弱燃料需求，油價漲幅受到限制。

Brent 原油期貨價格上漲 12 美分或 0.2%，收每桶 64.88 美元。

美國西德州中質原油 (WTI) 期貨收盤上漲 3 美分，至每桶 61.53 美元。

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美國總統川普政府上周五晚間批准對主要從中國進口的智慧型手機、電腦和其他一些電子產品免徵高額關稅，為其一系列政策聲明中的最新一項，這些政策聲明先是徵收關稅，然後又取消，給投資者和企業帶來了不確定性。

川普上周日表示，他將在下周宣布進口半導體的關稅稅率。

同時，周一公佈的數據顯示，受伊朗石油和俄羅斯石油進口量反彈的推動，中國 3 月原油進口量較前兩個月大幅反彈，較去年同期成長近 5%。

然而，隨著世界兩大經濟體之間的貿易戰愈演愈烈，Brent 原油和 WTI 原油自本月初以來已下跌約 10 美元 / 桶，分析師也下調了油價預測。

石油輸出國組織 (OPEC) 周一發布月報指出，今 (2025) 年全球石油需求將增加 130 萬桶 / 日，較上個月的預測下降 15 萬桶 / 日，貿易關稅是其中原因之一。

Again Capital 合夥人 John Kilduff 表示：「OPEC 下調全球需求預測，恰恰凸顯了關稅和市場其他不確定性導致市場擔憂前景。市場仍在繼續理清關稅以及與中國貿易升級的影響。」

以 Daan Struyven 為首的分析師團隊報告指出，今年第四季全球石油需求預計僅年增 30 萬桶 / 日，並稱石化原料將最明顯呈現需求放緩的趨勢。

瑞銀對 Brent 原油價格的預測調降 12 美元至每桶 68 美元，對 WTI 原油價格的預期則降至每桶 64 美元。同步，摩根大通也下調今明兩年的油價預測，理由是 OPEC+ 產量增加，而需求減弱。

惠譽解決方案 (Fitch Solutions) 旗下的 BMI 表示，由於投資者已將供應過剩和需求擔憂的因素計入價格，2025 年 12 月至 2026 年 12 月之間的 Brent 原油價差已轉為正價差(contango)，即近月價格低於遠月價格，顯示供應並不短缺。

美國能源部長 Chris Wright 上周五表示，美國可能停止伊朗石油出口，這是川普向伊朗核計畫施壓計畫的一部分，這可能會支撐油價。

官員們周日表示，，伊朗和美國周六在阿曼舉行了「積極」和「建設性」的會談，並同意下周再次舉行會談。