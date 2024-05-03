土耳其證實 全面切斷與以色列貿易往來

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-05-03 11:00

土耳其貿易部周四（2 日）證實，全面停止與以色列的貨品進出口貿易，並再度指控以色列引發加薩走廊人道主義災難，成為兩國緊張關係加劇的最新跡象。

土耳其貿易部周四表示，去年 10 月 7 日以哈戰爭爆發以來，土耳其一直致力於透過外交手段結束戰爭，並向加薩地帶運送了糧食、醫療用品等人道主義救援物資。

然而，土耳其貿易部說，以色列造成的人道主義災難仍在繼續，以色列政府對國際推動停火的努力置之不理，甚至阻止人道主義援助。

土耳其政府此前已宣布，限制向以色列出口 54 類產品，自 4 月 9 日生效，直至以色列宣布停火，並允許足夠、不間斷的援助進入加薩。

據《彭博》報導，土耳其貿易部說，以色列的侵略行徑仍在繼續，巴勒斯坦的人道主義悲劇進一步惡化，因此，土國決定採取第二階段措施，即暫停所有與以色列有關的貨品進出口業務。

土耳其將嚴格執行新措施，直到以色列政府允許不間斷和足夠的人道主義援助進入加薩。

以色列中央統計局的數據顯示，去年土耳其對以色列的出口額為 46 億美元，是以色列第六大進口來源。以色列從土耳其進口的主要貨品包括鋼鐵、機械、礦物、燃料、食品。

以色列外交部長卡茲周四在社交媒體發表聲明，表示土耳其違反兩國貿易協定，並阻止以色列在土耳其港口的進出口活動。以色列與土耳其的自由貿易協定（FTA）在 1997 年生效。