川普又拒談是否保衛台灣 稱不想亮底牌

鉅亨網新聞中心 2024-05-02 16:50

美國《時代》雜誌周二（30 日）刊出美國前總統川普最新專訪，他又拒絕透露美國是否應該保衛台灣，並重申美國不會幫助「不付錢」的盟友。

若共軍攻台，美國是否應該保衛台灣？對此川普說：「這個問題我已經被問過很多次了。」他稱，之所以拒絕給出明確答覆，是因為不想透露自己的底牌。

「儘管我想公開表態，但我從未這麼做過，因為我不想因為向任何記者提供這樣的消息而失去談判能力。」他說，「如果你真的站出來以某種方式發表聲明，這會讓你處於非常糟糕的境地」。

今年 1 月川普接受《Fox News》採訪時，也拒絕透露美方是否會協助保衛台灣。他說，站在總統的高度，他是無法說出心中所想，因為一旦說出，談判時將處於不利位置。

此外，川普告訴《時代》雜誌，若美國在歐洲或亞洲的盟友被攻擊，只要他覺得這個國家對自身防禦的「付出不夠」，美方就不會出手。

川普 2 月底曾在南卡羅萊納州的競選活動說：「你不付帳，就無法得到保護，道理很簡單。」他預告自己當選後，會把北約盟友畫分為付出夠多防衛預算的國家，以及預算不足的國家。

川普說，歐洲和北約（NATO）在烏克蘭問題上佔了美國便宜，如果連歐洲國家都不花錢支持烏克蘭，為何美國要付？比起隔著一個大西洋的美國，歐洲國家受到烏克蘭戰爭的影響大多了。

提及駐韓美軍費用分攤的問題，川普說，若南韓政府不提高駐韓美軍軍費分擔比率，支持美軍嚇阻北韓金氏政權，美國可以撤軍。他強調，4 萬名美軍士兵（其實是 2.85 萬人）身陷險境，「這不合理，為何我方要保衛某人？而且我方談的是一個超有錢的國家（指南韓）」。