〈台幣〉聯準會偏鴿但可能延後降息 收升4.6分至32.496元

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-05-02 17:36

在美國聯準會釋出偏鴿但可能延後降息的訊息後，新台幣今 (2) 日持續升貶互見，午盤後轉強，終場收在今日最高價 32.496 元，升值 4.6 分，台北外匯經紀公司成交值 9.33 億美元，處正常交投水準。

新台幣今日以 32.55 元、貶值 0.8 分開出後，最低來到 32.58 元，午盤過後緩步升值，收在 32.496 元全日最高價，升值 4.6 分，高低價差 8.4 分，處狹幅整理態勢。

觀察主要亞幣，韓元升幅達 0.7%，泰銖升 0.5%，新台幣收升 0.14%，星元和港幣升 0.1% 上，人民幣處平盤，日圓升逾 0.1%。

據 CME 聯準會觀察，聯準會 6 月維持利率不變的機率高達 90.7%，今年降息 25 個基點的機率僅 9.3%；聯準會主席鮑爾最新表示，對今年是否降息沒有太大的信心。

此次 FOMC 會議如市場預期，將聯邦基金利率維持在 5.25% 至 5.5% 目標區間不變，為連 6 個月利率不動，繼續處在 23 年高點，而聯準會也表態，在通膨數據有明確進展前，傾向利率不動。