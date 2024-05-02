牧德4月營收1.04億元 創7個月來新高但年減46.13%
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-02 15:25
AOI 設備廠牧德科技 (3563-TW) 今 (2) 日公布最新營運資訊，2024 年 4 月營收重返單月億元之上，創 8 個月來新高，月增 10.86%，年減 46.13%，累計 2024 年 1-4 月營收 3.69 億元，年減 48.97%。
牧德對 2024 年整體看法持謹慎保守看法，但估計營收將可望逐季回升，且牧德在 2024 年擺脫 2023 年第四季的虧損營運，年減 81.58%，每股純益 0.5 元，牧德正與策略聯盟夥伴日月光開發對載板及封測產業 AOI 產品。
牧德 2024 年第一季營收 2.68 億元，毛利率 54.05%，季增 5.96 個百分點，年減 8.93 個百分點，稅後純益 2886 萬元，擺脫 2023 年第四季的虧損營運，年減 81.58%，每股純益 0.5 元。
牧德主管指出，2024 年首季獲利不如預期主要原因為大陸地區市場景氣尚未回升，建廠進度不如預期，應收帳款收回不易，致呆帳費用提列增加，牧德將積極與客戶進行協商，加速安排帳款收回時程，回轉備抵呆帳提升獲利。
牧德指出，繼牧德科技去年 6 月引進策略性投資人封裝龍頭日月光半導體，對載板及封測產業 AOI 發展立下碁石，目前雙方針對產品合作開發中，期望今年下半年能驗證完成，為營收注入新的量能。
同時，受到兩岸政治的影響，設備在大陸銷售需大陸製造是必然的趨勢，牧德透過轉投資黑澤科技在大陸的子公司江蘇黑澤，廠房已建制完成，第二季將進行生產，降低製造成本，進而提升公司競爭力。而因應 PCB 產業在東南亞陸續開出新產能相繼建廠，牧德將積極配合客戶的步伐，建立專業的銷售及服務團隊，與客戶一起共創泰國事業版圖。
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