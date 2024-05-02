達發衛星定位晶片報捷 首奪三星新一代手錶大單

IC 設計大廠聯發科 ( 2454-TW ) 旗下小金雞達發 ( 6526-TW ) 長年深耕無線通訊技術，近日傳出，達發衛星定位晶片表現突出，首度拿下三星新一代 Galaxy 手錶訂單，近日就會開始出貨，雙方合作也持續進展，將延伸至三星旗艦級手機。

達發不評論單一客戶；目前達發已是全球前三大衛星定位晶片的供應商，導入各家穿戴裝置，但未切入三星 Galaxy 手錶，此次取得三星大單，具備象徵性意義，且 Galaxy 手錶兩年一代，此次達發迎來新一代機種，量能可望顯著放大。