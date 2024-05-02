達發衛星定位晶片報捷 首奪三星新一代手錶大單
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-05-02 15:12
IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 旗下小金雞達發 (6526-TW) 長年深耕無線通訊技術，近日傳出，達發衛星定位晶片表現突出，首度拿下三星新一代 Galaxy 手錶訂單，近日就會開始出貨，雙方合作也持續進展，將延伸至三星旗艦級手機。
達發不評論單一客戶；目前達發已是全球前三大衛星定位晶片的供應商，導入各家穿戴裝置，但未切入三星 Galaxy 手錶，此次取得三星大單，具備象徵性意義，且 Galaxy 手錶兩年一代，此次達發迎來新一代機種，量能可望顯著放大。
研調機構 Counterpoint Research 今日就發布最新報告，預期 2024 年全球高階智慧手錶 (High Level OS) 銷量預計將年增 15%，今年成長主要部分來自於「非蘋」陣營，包括三星、谷歌等，也讓達發搭上高階智慧手錶升級潮。
達發與三星合作不僅限穿戴裝置，傳出雙方合作也延伸至手機產品，瞄準新一代旗艦機種，預期最快下半年就有結果，手機出貨量能遠大於手錶，將有助成為達發一大成長動能。
另外，達發也跟隨聯發科集團策略，搶進伺服器領域，400G 光纖模組自去年開始驗證，目前已驗證通過並小量出貨，預計下半年量能會逐步放大，一舉搶進 AI 伺服器市場，打破長期由博通 (AVGO-US)、邁威爾 (MRVL-US) 壟斷的市場局面，未來也將進一步搶進 800G 市場。
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