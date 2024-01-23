達發車用衛星定位晶片通過車規級認證 已獲數家客戶導入

IC 設計業者達發 (6526-TW) 今 (23) 日宣布，衛星定位系列晶片 AG3335MA 已通過車規 AEC-Q100 第二等級可靠度標準測試驗證，並與聯發科(2454-TW) Dimensity Auto 平台完成系統整合以及技術測試，以高度整合的解決方案服務全球車廠。

資深副總楊裕全表示，達發車用衛星定位系列晶片 AG3335MA 除了通過 AEC-Q100 之外，也獲得數家客戶導入設計 (design-in)；目前正積極進行 ISO 26262 汽車功能安全流程及產品的認證，展現公司對車用衛星定位晶片於車輛功能安全性和可靠性的承諾，以及進入車用市場的決心。

達發科技指出，AG3335MA 系列晶片是經由第三方具 ISO 17025 品質管理系統的車用規格標準實驗室完成之 AEC-Q100 認證，依車輛使用場境的極限耐溫範圍共分為五等級認證，此次認證是通過第二等級 (Grade 2) 攝氏零下 40 度至 105 度溫度等級的可靠度測試。

達發補充，AG3335MA 是一款超低功耗、高耐力、雙頻、支援全球五大星系及 NavIC 的衛星定位晶片，該晶片除了可在嚴苛環境下穩定工作，搭載專業級 GNSS 接收量測引擎，也具備 -167 dBm 的超低衛星追蹤靈敏度、25 秒内極短的冷開機定位時間，同時具備國際領先的頻點信號支持能力，能夠同時對天上所有可見衛星的全部頻點信號進行接收處理。

AG3335MA 得以充分應對車輛駕駛所面臨之惡劣氣候、複雜路況等挑戰，全天候精準定位。

達發科技自 2017 年以來持續深耕衛星定位領域，產品市佔已位列全球市場前三，全球汽車產業正值轉型之際，對相關晶片需求大幅增加，達發的車用衛星定位晶片在既有基礎上將有很大的發展機會。