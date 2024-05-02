新穎生醫樂看今年營運季增 積極布局全球通路

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-05-02 12:44

新穎生醫 (6810-TW) 董事長曾錙翎指出，目前 DNlite-IVD103 已取得全球 6 個國家，合計 8 張上市許可證，適應症包括糖尿病腎病變 (DKD) 檢測，希望今年將 DNlite-IVD103 納入 DKD 檢測，同時積極布局全球通路，今年營運有望逐季走高。

曾錙翎表示，DNlite-IVD103 適應症包括糖尿病腎病變 (DKD) 檢測，以及腎移植監控等，雖然去年整體營收表現未如預期，但來自海外營收貢獻大幅提升，海外營收占比從前一年度的 23% 擴增至 76%，顯示新穎生醫的產品逐漸受國際醫界的認可且導入採用。

曾錙翎進一步提到，今年將規劃再向東南亞、中東及中南美洲等國，陸續提出 DNlite-IVD103 多項適應症的上市許可申請，同時積極布建全球通路並引進策略夥伴。

在營運方面，曾錙翎表示，科威特經銷商的首批訂單已經出貨，DNlite-IVD103 正式進軍全球糖尿病盛行率最高的中東與北非地區，目前訂單能見度高。東北亞、中南美洲方面，也與多家經銷商持續洽談商務規劃。至於美國市場，則計畫透過實驗室自行研發檢驗技術服務 (LTD0 先行卡位，目前已有潛在合作對象接觸洽談。