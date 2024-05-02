營收速報 - 泰茂(2230)4月營收1.20億元年增率高達222.33％
鉅亨網新聞中心 2024-05-02 17:15
今年前4月累計營收為4.01億元，累計年增率222.33%。
最新價為171元，近5日股價上漲8.81%，相關電機機械股價指數上漲1.04%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+401 張
- 外資買賣超：+237 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+164 張
近6個月營收一覽
|月份
|營收(千元)
|年增率
|月增率
|2024/4
|120,453
|222.33%
|28.59%
|2024/3
|93,675
|121.23%
|12.65%
|2024/2
|83,159
|77.83%
|-19.65%
|2024/1
|103,494
|326.45%
|31.29%
|2023/12
|78,829
|62.55%
|-5.73%
|2023/11
|83,624
|79.66%
|25.58%
泰茂(2230-TW) 所屬產業為電機機械，主要業務為引擎活塞環之製造與銷售暨引擎零組件及汽車零配件之買賣。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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