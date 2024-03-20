達發搶AI機器人商機 衛星定位晶片獲機器人大廠Segway採用

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-03-20 18:08

聯發科 (2454-TW) 旗下達發 (6526-TW) 今 (20) 日宣布，AI 衛星定位晶片 AG3335A 獲全球機器人大廠 Segway 採用，為業界首創 AI 輔助測繪功能的全新 Segway Navimow i 系列無線割草機器人，於 3 月份全球上市。

Segway 為機器人與行動載具大廠，長期聚焦在創新短交通和機器人領域，今年 1 月推出業界唯一的 AI 輔助測繪功能的全新 Segway Navimow i 系列無線割草機器人，達發負責供應雙頻多星系衛星定位晶片。

達發指出，公司深耕高階 AI 物聯網領域超過 20 年，已研發出具備公分級高精度 RTK (Real Time Kinematic) 衛星定位能力且已大量商用晶片，持續秉持向客戶學習的企業核心精神，透過先進技術的創新，帶給客戶高價值的晶片與客戶共同成長。

Segway 此次透過達發 AG3335A 精準的 AI 衛星定位能力，可於如樹蔭下、房屋外牆牆角、各式圍籬邊緣等有遮蔽物導致衛星訊號受到干擾、訊號變弱等問題的諸多場景，仍然可以輸出精準數據，並透過其獨家的 AI 視覺測繪系統與高精度演算法技術，將關鍵技術無縫整合並落實在此創新產品中。

達發資深副總經理楊裕全表示，達發持續提供全球客戶與各領域需要 AI 衛星定位功能的晶片與服務，擁有定位快、定位準、最省電的最佳晶片方案，高階 AI 物聯網的晶片方案發展，將於各行各業中延伸出多元的終端應用，公司持續與客戶緊密合作，以提高客戶產品價值並加速客戶終端產品的問世時間。