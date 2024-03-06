達發擬斥19.4億元認購九暘私募 與聯發科合計持股目標44%
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-03-06 17:43
達發 (6526-TW) 今 (6) 日召開重訊記者會，宣布將參與九暘 (8040-TW) 私募普通股案，預計參與數量 2950 萬 8000 股，每股認購價格不超過新台幣 65.5 元，較今日收盤價 60.7 元溢價 7.9%，交易總金額不超過新台幣 19.4 億元，與聯發科合計目標持股將達 44%，並會爭取經營權。
謝孟翰指出，九暘去年仍呈現虧損，經過此次私募，達發將成為九暘第一大股東，期望爭取參與未來經營決策的機會，看好雙方布局乙太網路晶片市場有很多合作空間。
謝孟翰表示，達發與九暘在三大產品線互補，包括供電乙太網 PoE (Power over Ethernet)、工業乙太網用 BASE 10/100 T1，以及長達 27 年經驗的快速乙太網 FE (Fast Ethernet)，這三個產品線可以增加達發在乙太網領域超過 5 億美元的市場機會，雙方攜手將具備更完整的產品優勢，加速並擴大服務客戶群，並增加九暘營運資金以支持長期發展。
展望未來，謝孟翰認為，未來任何平台都需要搭載乙太網 Switch 跟 PHY，而聯發科擁有很大的平台，是個利基點，可共同面對全球性客戶，綜效會很明顯，其中，PoE 現階段主要著墨在監控，因其拉線距離較遠，九暘投入較早，看好其在監控領域的發展。
達發 2017 年起啟動一系列子公司整併與體質調整，2023 年毛利率已提升超過 17 個百分點。本次達發以私募案方式參與九暘增資，讓九暘現有股東可持續參與公司發展，若能順利進行成為九暘第一大股東，將依相關法令規定爭取經營機會，對兩家公司將帶來正面綜效。
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