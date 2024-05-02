〈2050淨零路徑〉晉身「綠領」最佳跳板！ 經濟部首辦「iPAS淨零碳規劃管理師」鑑定

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-05-02 12:02

全球產業供應鏈朝向淨零轉型。為因應產業面臨的國際碳盤查需求及人才短缺，經濟部產業發展署不僅持續推動疫後人培再充電低碳化課程，今年更首次辦理「iPAS 淨零碳規劃管理師」能力鑑定考試，透過培訓、檢定的雙重檢核機制，充裕產業淨零轉型的關鍵人才，產學界人士反應熱烈，並有企業主除自己應考，並提供萬元獎勵金鼓勵員工報名。

產業發展署署長連錦漳強調，企業應儲備淨零碳規劃管理人才，培養具規劃目標、建立機制及管控淨零專案等能力的專業人才。為此，產業發展署已啟動〈疫後人培再充電計畫〉，聚焦開辦低碳化 1/2/3 日班，政府全額補助培訓費用，以培育製造業在職員工的淨零基礎認知。

連錦漳指出，今年加碼開辦 iPAS 精修班課程，針對已完成 1/2/3 班的企業學員，提供更深入的課程內容，如趨勢、溫室氣體盤查和產品碳足跡管理。同時，輔導學員參與並通過 iPAS 淨零碳規劃管理師能力鑑定考試。對企業而言，這不僅能充分運用政府的免費培育資源，更能透過 iPAS 能力鑑定評估員工的專業水準。

友達宇沛永續科技股份有限公司碳管理事業部總監陳雅潔指出，未來各領域的專業人才都必須思考，原本的所學知識如何去跟淨零議題相結合，以應對未來的氣候快速變遷、國際法規趨勢所致的環境變動性風險。取得經濟部所頒發的 iPAS 淨零碳規劃管理師證書者，能對碳盤查跟碳足跡有初步瞭解，而這也成了友達宇沛選用人才的標準及依據之一。

中華民國全國工業總會陳鴻文副秘書長進一步表示，淨零碳規劃管理師所訂定的職能基準與能力鑑定來自於產官學研領域專家共同努力的成果，確保了能力鑑定考試的公平性與有效性。已通過 iPAS 認證的玟揚精密工業股份有限公司董事長嚴仕育表示自己曾參與考試，更能深刻了解 iPAS 確實能檢定出專業能力，他今年除要挑戰淨零碳規劃管理師考試外，更帶領公司的員工根據各自專業積極參與各項 iPAS 能力鑑定考試，並承諾通過能力鑑定者提供 1 萬元獎勵金。

明志科技大學劉祖華校長指出，自 107 年起即參與推動 iPAS 能力鑑定，引導教師依產業需求調整教學，並提供證照獎勵金，今年將持續推動學生參與淨零碳規劃管理師能力鑑定，為產業培育淨零人才。虎尾科技大學張信良校長也深表同感的指出。