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鉅亨速報

營收速報 - 永信建(5508)4月營收10.08億元年增率高達136.46％

鉅亨網新聞中心 2024-05-02 14:30

永信建(5508-TW)今天公告2024年4月營收為新台幣10.08億元，年增率136.46%，月增率-1.64%。

今年前4月累計營收為40.83億元，累計年增率136.46%。

最新價為225.5元，近5日股價上漲25.38%，相關建材營造股價指數上漲8.97%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+3760 張
  • 外資買賣超：+1713 張
  • 投信買賣超：+1776 張
  • 自營商買賣超：+271 張

近6個月營收一覽

月份 營收(千元) 年增率 月增率
2024/4 1,007,648 136.46% -1.64%
2024/3 1,024,460 102.41% 4.32%
2024/2 982,064 453.99% -8.14%
2024/1 1,069,129 1252.33% -4.33%
2023/12 1,117,515 314.84% -16.34%
2023/11 1,335,771 304.14% 25.19%

永信建(5508-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建國民住宅及商業大樓出租出售業務。有關建築材料買賣(期貨除外)。有關室內裝潢之設計及施工業務。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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