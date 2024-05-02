營收速報 - 永信建(5508)4月營收10.08億元年增率高達136.46％
鉅亨網新聞中心 2024-05-02 14:30
今年前4月累計營收為40.83億元，累計年增率136.46%。
最新價為225.5元，近5日股價上漲25.38%，相關建材營造股價指數上漲8.97%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+3760 張
- 外資買賣超：+1713 張
- 投信買賣超：+1776 張
- 自營商買賣超：+271 張
近6個月營收一覽
|月份
|營收(千元)
|年增率
|月增率
|2024/4
|1,007,648
|136.46%
|-1.64%
|2024/3
|1,024,460
|102.41%
|4.32%
|2024/2
|982,064
|453.99%
|-8.14%
|2024/1
|1,069,129
|1252.33%
|-4.33%
|2023/12
|1,117,515
|314.84%
|-16.34%
|2023/11
|1,335,771
|304.14%
|25.19%
永信建(5508-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建國民住宅及商業大樓出租出售業務。有關建築材料買賣(期貨除外)。有關室內裝潢之設計及施工業務。
最新相關新聞
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇