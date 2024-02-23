蘇建榮：台灣2050淨零碳排面臨兩大風險 促助力中小企

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-02-23 17:28

台灣邁向 2050 年淨零碳排目標，金融研訓院董事長蘇建榮表示，政府財政將面臨實體及轉型兩大風險，尤其要注意中小企業的風險，必須審慎制定政策來協助業者度過轉型的陣痛期，並強調越晚做淨零轉型、成本越高，若能及早因應，用時間換取空間，就可將轉型的成本分攤在各年度裡，比一次性負擔的壓力來得小。

蘇建榮接受自由時報《官我什麼事》專訪時指出，政府在推動淨零轉型的過程，首先要面對實體風險的挑戰，他指出，無論是聯合國、國際貨幣基金或世界銀行，皆強調國家財政氣候韌性的重要，遭遇氣候衝擊時，各國財政有沒有辦法去因應這些衝擊所帶來的負擔。

其次則是轉型的風險，國發會已推動 12 項關鍵戰略計畫，預計自 2023 年至 2030 年可減少排碳 7200-7600 萬噸，投入預算近 9000 億元，另外包括風電、光電及氫能等再生能源，都是轉型的一環。

蘇建榮進一步指出，還有很重要的一塊就是公正轉型，當中小企業面對轉型風險之際，事實上，他可能沒有能力去負擔，政府在各項作為上要如何去協助，在財政規劃上要非常審慎，包含政策制定、金融保險層面，必須透過公私合作的方式，來協助中小企業度過轉型的風險與實體的風險。

蘇建榮強調，地方政府與中央政府也必須合作，舉例來說，金融業承辦風電融資、光電融資時，若未來氣候變遷加劇，可能導致基礎設施損壞，那麼融資可能就有問題，因此，必須尋求保險機制來風險分攤。

金管會已規劃「綠色金融行動方案 3.0」，讓金融業有所依循，不過，還有很多標準、規則要去訂定，金管會已委託金融研訓院、證基會、保發中心負責辦理永續金融評鑑，主要是監理的角度去看，希望鼓勵金融業能夠朝向永續金融的方向走。