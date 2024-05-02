2023全球智慧吸塵器出貨1850萬台 中國出貨達460萬台拿下第一

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-05-02 09:54

根據研調機構 IDC 全球季度智慧家居設備追蹤報告的最新數據，2023 年全球智慧吸塵設備出貨量達到 1850 萬台，總市場價值達 78 億美元。其中，中國去年出貨達 460 萬台，成為最大的市場。

IDC 指出，隨著市場蓬勃發展，美國與中國出貨約占整個市場的一半，其次為西歐和亞太地區 (不包括日本與中國)。IDC 提到，中國在 2023 年初超越美國成為全球最大市場，截至年底智慧吸塵器出貨量為 460 萬台。因此，中國品牌的供應商排名也有所上升，石頭掃地機器人、科沃斯和小米都進入全球前五名，iRobot 在 2023 年以微弱優勢保持領先地位。

IDC 中國客戶端系統研究資深分析師 Quorra Liu 表示，許多家庭對傳統吸塵器的需求逐漸減少，智慧吸塵器市場的競爭愈來愈激烈， 展望未來，國際擴張是許多品牌的關鍵，除需要了解當地市場，同時不斷提高技術能力，確保與當地智慧家庭生態系統的積極合作。