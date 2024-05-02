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鉅亨速報

營收速報 - 2024年5月2日台股中小型公司4月營收一覽（新增1家）

鉅亨網新聞中心 2024-05-02 07:55

本次公布4月營收一覽

截至台北時間2024年5月2日07:55，彙整前一日公布4月營收的中小型公司(資本額<50億)，共計1家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:

本次公布營收年增率前3名成長排行

TOP 產業別 名稱 營收(千元) 年增率
1 電子零組件業 毅嘉 750,949 11.29%

本次公布營收月增率前3名成長排行

TOP 產業別 名稱 營收(千元) 月增率
1 電子零組件業 毅嘉 750,949 9.71%
4月已公布營收一覽

截至目前，已公布4月營收報告（資本額<50億）的家數累計達1家。其中營收年增大於 25％有0家，年增小於-20％有0家。

4月營收年增分布表現

資本額規模 YoY 表現 家數
介於10～50億 >= +25% 0家
介於10～50億 >= 0% 1家
介於10～50億 < 0% 0家
介於10～50億 <= -25% 0家
資本額規模 YoY 表現 家數
小於10億 >= +25% 0家
小於10億 >= 0% 0家
小於10億 < 0% 0家
小於10億 <= -25% 0家

4月營收年增率前5名成長排行

TOP 產業別 名稱 營收(千元) 年增率
1 電子零組件業 毅嘉 750,949 11.29%

4月營收月增率前5名成長排行

TOP 產業別 名稱 營收(千元) 月增率
1 電子零組件業 毅嘉 750,949 9.71%

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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