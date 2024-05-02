營收速報 - 2024年5月2日台股中小型公司4月營收一覽（新增1家）
鉅亨網新聞中心 2024-05-02 07:55
本次公布4月營收一覽
截至台北時間2024年5月2日07:55，彙整前一日公布4月營收的中小型公司(資本額<50億)，共計1家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
|TOP
|產業別
|名稱
|營收(千元)
|年增率
|1
|電子零組件業
|毅嘉
|750,949
|11.29%
本次公布營收月增率前3名成長排行
|TOP
|產業別
|名稱
|營收(千元)
|月增率
|1
|電子零組件業
|毅嘉
|750,949
|9.71%
4月已公布營收一覽
截至目前，已公布4月營收報告（資本額<50億）的家數累計達1家。其中營收年增大於 25％有0家，年增小於-20％有0家。
4月營收年增分布表現
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|介於10～50億
|>= +25%
|0家
|介於10～50億
|>= 0%
|1家
|介於10～50億
|< 0%
|0家
|介於10～50億
|<= -25%
|0家
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|小於10億
|>= +25%
|0家
|小於10億
|>= 0%
|0家
|小於10億
|< 0%
|0家
|小於10億
|<= -25%
|0家
4月營收年增率前5名成長排行
|TOP
|產業別
|名稱
|營收(千元)
|年增率
|1
|電子零組件業
|毅嘉
|750,949
|11.29%
4月營收月增率前5名成長排行
|TOP
|產業別
|名稱
|營收(千元)
|月增率
|1
|電子零組件業
|毅嘉
|750,949
|9.71%
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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