〈力積電展望〉黃崇仁：印度政府出資7成幫建廠 預計3/12動土

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-03-04 13:16

晶圓代工廠力積電 (6770-TW) 今 (4) 日舉辦餐敘，董事長黃崇仁指出，力積電與塔塔集團合作建立印度首座 12 吋晶圓廠，預計 3 月 12 日舉行動土典禮，其中，印度政府將出資 7 成，是全球出資比例最高的政府，力積電主要收取 IP 移轉費用，也比較印度與中國政府的最大差異，即是印度有強烈保護產業的措施。

黃崇仁表示，為因應世界各地積極建廠的需求，力積電已成立專責製造 IP 部門，專門幫別的國家建廠，現在除了日本、印度，還有一兩個國家在洽談中，手上共有三個案件。

黃崇仁補充，總統蔡英文去年邀請半導體界代表前往印度，以協助印度建立半導體工廠，印度政府也希望與臺灣合作，過去台廠不敢貿然前往印度投資，但此次力積電與塔塔合作建廠，也直接與政府高層碰面，是過去從未有過的交流，開啟台廠前往印度投資的契機。

黃崇仁說，經過多次談判，印度政府一共批准三個項目，一是支持印度本土企業，也就是力積電與塔塔集團合作的項目，二是協助美光在印度設廠，因為美光執行長是印度人，三則是一個封裝項目。

力積電也曾與中國當地政府合資建廠，針對印度與中國的差異，黃崇仁認為，中國只要有個業者做得不錯，另外一家就馬上開業，最終形成惡性競爭，但印度不會，只要政府與業者一旦決定投資，政府就馬上保護，只是有特殊要求，即是希望工廠由印度自行營運，力積電僅提供技術轉移。