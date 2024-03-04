〈力積電展望〉今年是轉型元年 接大廠中介層訂單、上調資本支出25%

力積電 (6770-TW) 今 (4) 日舉辦餐敘，董事長黃崇仁指出，今年是力積電的轉型元年，公司除了是全球第一家具有邏輯晶片與記憶體堆疊技術的公司，也接獲客戶中介層 (Interposer) 訂單，同時明年製程也將往 28/22 奈米邁進，看好今年營運表現；為因應中介層產能擴充，資本支出也將上調逾 25%，達 10 億美元。