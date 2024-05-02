〈電價調漲〉電價調整審議權回到立院？王美花：調漲依法辦理 籲國會支持撥補台電
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-05-02 13:43
經濟部長王美花今（2）日赴立法院經濟委員會針對「中小企業發展條例修正草案」進行報告，多位國民黨立委針對電價凍漲案提電價凍漲案提出質詢，因國民黨立法院黨團提議修電業法，由立院決定電價。王美花重申，強調一切「依法辦理」，希望國會理性問政、行政部門努力做事，並請屆時預算送至立法院審查時，朝野立委能夠支持，使電價不致調漲太多。
立法院會於 4 月 30 日由國民及民眾兩黨挾人數優勢表決通過凍漲提案。行政院發言人林子倫當日在媒體群組表示，行政院及立法院同屬憲法規範下的憲政機關，應謹守權力分立及責任政治等民主憲政原則，且國家能源供應及價格審議應屬行政權重要一環，遺憾立法院做成的決議。他強調，政府及各部會將持續積極透過各項政策手段，使電價調整對民眾影響降到最低。
王美花今日上午於立法院回應多位國民黨立委質詢時的態度，與行政院說法一致，她表示，現行電價審議機制仍是比較好的運作方式，經濟部依法規成立電價審議委員會，成員包括專家學者、各個工商團體、消保團體，經過專業的縝密討論後做成決議，她認為目前的運作是比較好的方式。
張嘉郡等幾位國民黨立委於質詢時，批評經濟部未能「苦民所苦」，強行要調漲電價，將帶動物價上漲，引起全面性通膨。王美花說明，因俄烏戰爭等地緣政治因素，全球的能源及電價成本上揚，台電長久以來是一直是成本高於電價的虧損狀態，最近狀況更加劇，此次電價平均調漲 11%，其中 85% 受影響的是用電大戶，民生用電其實相對負擔輕很多。
王美花強調，希望「國會理性問政、行政部門努力做事」，這是不分黨派國人想看到的，為了國家最大利益，希望大家一起努力。針對行政院預計 2 日通過撥補台電千億預算案，她指出，在電價研議調漲方案前即規劃撥補台電一案，若有千億撥補台電，可使電價的漲幅不致太大，希望屆時預算送至立法院審查時，朝野立委不分黨派的支持，讓台電財務穩健。
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