鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-05-02 13:43

經濟部長王美花今（2）日赴立法院經濟委員會針對「中小企業發展條例修正草案」進行報告，多位國民黨立委針對電價凍漲案提電價凍漲案提出質詢，因國民黨立法院黨團提議修電業法，由立院決定電價。王美花重申，強調一切「依法辦理」，希望國會理性問政、行政部門努力做事，並請屆時預算送至立法院審查時，朝野立委能夠支持，使電價不致調漲太多。

立法院會於 4 月 30 日由國民及民眾兩黨挾人數優勢表決通過凍漲提案。行政院發言人林子倫當日在媒體群組表示，行政院及立法院同屬憲法規範下的憲政機關，應謹守權力分立及責任政治等民主憲政原則，且國家能源供應及價格審議應屬行政權重要一環，遺憾立法院做成的決議。他強調，政府及各部會將持續積極透過各項政策手段，使電價調整對民眾影響降到最低。

王美花今日上午於立法院回應多位國民黨立委質詢時的態度，與行政院說法一致，她表示，現行電價審議機制仍是比較好的運作方式，經濟部依法規成立電價審議委員會，成員包括專家學者、各個工商團體、消保團體，經過專業的縝密討論後做成決議，她認為目前的運作是比較好的方式。

張嘉郡等幾位國民黨立委於質詢時，批評經濟部未能「苦民所苦」，強行要調漲電價，將帶動物價上漲，引起全面性通膨。王美花說明，因俄烏戰爭等地緣政治因素，全球的能源及電價成本上揚，台電長久以來是一直是成本高於電價的虧損狀態，最近狀況更加劇，此次電價平均調漲 11%，其中 85% 受影響的是用電大戶，民生用電其實相對負擔輕很多。