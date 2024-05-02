Anthropic在蘋果推出AI聊天機器人 力拚OpenAI的ChatGPT

鉅亨網編譯段智恆 2024-05-02 00:40

亞馬遜 (AMZN-US) 投資的生成式人工智慧 (AI) 新創公司 Anthropic 周三 (5/1) 在蘋果(AAPL-US)App Store 推出首款聊天機器人應用程式「Claude」，雖然是號稱免費 AI 助手，但應用程式內有付費服務，目前只能在 iPhone 和 iPad 使用。外媒認為，Anthropic 此舉是透過蘋果與 OpenAI 的 ChatGPT 較勁。

圖：App Store

根據 Anthropic 介紹，Claude 由 Anthropic 開發的 AI 模型 Claude 3 系列支持，主要提到以下功能，iPhone 和 iPad 的用戶可以向 Claude 發送的照片、附加文件，提出疑問，Claude 能即時解答。

另外，Claude 可以提高使用者的深度工作速度，使用者在移動時也可以與 Claude 合作處理重要的任務和複雜問題、進行腦力激盪，從而取得重大進展。

不只如此，Claude 還可以替繁忙工作的用戶減輕負擔，它可以幫助草擬電子郵件、概括會議內容，並幫助用戶完成用戶不想做的小任務。

Anthropic 提供的以下截圖顯示，Claude 可以幫用戶把發文或部落格的內容寫得更好，分析金融數據速度更快，幫助解決複雜的問題，透過預測人流模型幫用戶克服塞車等外出的麻煩，以及幫忙解決一些小任務。例如根據使用者提供的圖片提供圖片顯示的成分錶文字資訊。

圖：App Store

值得注意的是，該公司還計劃推出一款安卓 (Android) 應用程式。Amodei 說：「事實上，我們剛剛聘請了第一位安卓工程師，所以我們正在積極開發安卓應用程式。」他補充說，工程師將於下周開始工作。

另外為了保持對企業的專注，Anthropic 還推出一項新的訂閱方案，讓公司員工使用 AI 聊天機器人。該公司表示，與現有的每月 20 美元的「專業」方案相比，新方案讓 AI 機器人的應用更廣泛、能做更多事情。據了解，新的訂閱方案價格為每位用戶每月 30 美元，而且公司必須註冊至少 5 名用戶。