〈財報〉削減成本和新冠病毒產品需求助攻 輝瑞上季獲利亮眼 調升全年財測

鉅亨網編譯段智恆 2024-05-02 01:30

美國製藥巨擘輝瑞周三 (5/1) 美股盤前公布 2024 會計年度第一季財報，受惠撙節措施和亮眼的抗新冠病毒銷售表現，該季獲利優於華爾街分析師預期，同時上調全年獲利預期。

展望未來，輝瑞預估今年全年每股獲利介在 2.15 至 2.35 美元區間，高於先前預估的 2.05 至 2.25 美元；全年營收估介在 585 億美元至 615 億美元之間。

另外，該公司預估與 BionTech 共同研發的抗新冠病毒疫苗 Comirnaty 和口服藥 Paxlovid 今年總銷售額將達到 80 億美元。

根據財報，輝瑞第一季 (截至 3/31) 營收年減 20% 至 148.8 億美元，不過仍高於分析師預期的 138.8 億美元、淨利報 31.2 億美元，合每股獲利 0.55 美元，低於去年同期的 55.4 億美元或每股獲利 0.97 美元、經調整後每股獲利報 0.82 美元，遠超分析師預估的 0.51 美元。

第一季營收按產品劃分，Seagen 的癌症標靶治療藥物 Padcev 和 Adcetris 貢獻營收 5.98 億美元，不過 Adcetris 收入低於分析師預期；呼吸道融合病毒 (RSV) 疫苗 Abrysvo 營收為 1.45 億美元，遠低分析師預估的 3.533 億美元。

至於抗新冠病毒產品方面，口服藥 Paxlovid 第一季營收下滑 50% 至 20.4 億美元，不過遠高分析師預估的 7.625 億美元、疫苗銷售大減 88% 至 3.54 億美元，不及分析師 4.965 億美元預期。值得注意的是，輝瑞的肺炎疫苗是一大亮點，第一季營收達 16.9 億美元，高於分析師預估的 16.6 億美元。