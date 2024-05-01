〈財報〉Pinterest Q1業績亮眼 Q2財測高於預期 盤後飆升17%以上

鉅亨網編譯許家華 2024-05-01 10:07

Pinterest(PINS-US) 周二 (30 日) 盤後公布第一季業績超出分析師預期，且創 2021 年以來最快營收成長，激勵盤後股價漲逾 17%。

Pinterest 預計第二季營收將在 8.35 億美元至 8.5 億美元之間，相當於年增 18% 至 20%，分析師則預期營收 8.27 億美元。

Pinterest 周二收低近 1%，盤後大漲 17.19%，報每股 39.20 美元。

Q1 財報關鍵數據 vs 華爾街預期 (LSEG 調查共識)

調整後 EPS：20 美分 vs. 13 美分

營收：年增 23%，自 6.026 億美元增至 7.4 億美元 vs. 7 億美元

淨損：自去年同期 2.086 億美元（即每股虧損 31 美分）收窄至 2480 萬美元（即每股虧損 4 美分）

全球月活躍用戶 (MAU)：年增 12% 至 5.18 億人 vs . 5.049 億人 (StreetAccount 調查共識)

來自每用戶平均營收 (ARPU)：1.46 美元 vs. 1.40 美元 (StreetAccount 調查共識)

Pinterest 表示，Z 世代是該平台上成長最快、規模最大、參與度最高的族群。

Pinterest 執行長 Bill Ready 表示，公司大力投資人工智慧和可購物性，可為廣告商帶來更大的回報。

「我們正以極其清晰和專注的方式執行，提供用戶想要的新產品和體驗，通過這樣做，我們找到了多年來最適合市場的產品。」Ready 說。