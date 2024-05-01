〈財報〉客流量下滑 星巴克調降全年營收、獲利展望 盤後大跌12%

鉅亨網編譯林薏禎 2024-05-01 07:38

星巴克 (Starbucks) 周二 (30 日) 公布會計年度第二季銷售額出現自 2020 年以來首次下滑，顯示半價優惠和薰衣草系列新品並不足以吸引對價格日益敏感的消費者，公司並下修全年獲利和營收指引，消息拖累盤後股價大跌 12%。

星巴克目前預估，全年營收成長率將以「低個位數」(low-single digits) 成長，低於先前預測的 7%-10%；全球和美國同店銷售成長預測，則從先前的 4%-6%，下修至「持平或以低個位數成長」(low-single digits to flat)；中國同店銷售料以「個位數下滑」，遜於此前預測的「個位數成長」。

公司並表示，本會計年度每股盈餘 (EPS) 將「持平或以低個位數成長」，遠遜先前預測的成長 15%-20%。不過，整體而言，星巴克預估銷售表現將從 Q4 開始改善。

財務長 Rachel Ruggeri 受訪時稱，上季業績反映下列情況，包含比往常更冷的 1 月影響商店客流量、全球消費者更加謹慎，以及中東衝突的影響。該公司正在努力應對因以色列和哈瑪斯之間的衝突而掀起的抵制潮，以及更加謹慎花費的顧客。

FY 2024 Q2(截至 3/31) 財報關鍵數據 v.s. LSEG 共識預期

營收：85.6 億美元 (年減 2%) v.s. 91.3 億美元

Non-GAAP 每股盈餘 (EPS)：0.68 美元 v.s. 0.79 美元

活躍獎勵會員數：3280 萬 (年增 6%)

財報顯示，上季星巴克全球同店銷售年減 4%，分析師此前預測將成長 1%。整體交易量年減 6%，各地區均出現出現下滑。其中，北美同店銷售下滑 3%，中國同店銷售下滑 11%，國際同店銷售下滑 6%。

執行長 Laxman Narasimhan 在分析師電話會議上表示，包含美國在內等主要市場，均面臨客流量下滑的問題，因為消費者態度依舊謹慎。中國經濟復甦速度比預期來得慢，影響當地業務，同時也面臨來自中國本土品牌的價格競爭，以及中東地區的經濟波動。