內置廣告、打擊寄生戶 Netflix 廣告業績將成Q4亮點

串流媒體巨擘 Netflix (NFLX-US) 將在 23 日公佈最新財報，奧本海默分析師預期該公司廣告業績將是財報亮點，因廣告營收不斷增加，利潤豐厚。

奧本海默分析師 Jason Helfstein 認為，Netflix 內置廣告的訂閱服務取得巨大成功，將該股目標價提高至 600 美元，為華爾街分析師中列位第一高價。

分析師認為，以其成長速度顯示，Netflix 今年訂閱成長有很大空間。他將第四季訂閱淨增人數自 900 萬上調至超過 1000 萬，針對 2024 全年訂閱淨增人數自 2100 萬以上調升至 2400 萬以上。

與此同時，富國銀行分析師根據內部研究也將 Netflix 四季訂閱淨增人數自 950 萬上調至 1040 萬。

美銀證券分析師 Jessica Reif Ehrlich 周三將 Netflix 股票的目標價自 525 美元上調至 585 美元，並維持「買進」評級。 KeyBanc Capital Markets 分析師 Justin Patterson 將目標價自 525 美元上調至 545 美元，並維持「加碼」評級。

美銀 Reif Ehrlich 在報告上稱「Netflix 打贏了串流媒體戰爭」。

Netflix 周三小跌 0.19%，收每股 480.33 美元。

Piper Sandler 分析師 Matt Farrell 報告寫道，在 2023 年結束、進入 2024 年之際，數位廣告市場帶動的華爾街瑰麗前景似乎保持得相對良好。根據其數位廣告專家預計，因加速成長至季末，第四季數位廣告市場將成長 8.7%。

過去強調無廣告且寄生戶氾濫的 Netflix 一改作風，推出內置廣告的訂閱服務並打擊用戶帳密共享的行為，因而提高利潤的同時也增加了訂閱人數。

Netflix 去年增加 1000 萬訂戶後，現擁有 2.47 億訂戶。

根據媒體資訊調研機構尼爾森 (Nielsen)，去年 11 月 Netflix 占美國電視觀看時間的 7.4%，僅次於 Alphabet (GOOGL-US) 旗下的 YouTube (佔 9%)，遠勝亞馬遜 (AMZN-US) 的 Prime Video 服務 (占 3.4%) 以及迪士尼 (DIS-US) 的串流服務 (占 1.9%)。