鉅亨網編譯林薏禎 2024-01-27 08:47

裁員潮本周席捲媒體產業，包含《洛杉磯時報》(Los Angeles Times)、《時代雜誌》(Time) 以及《運動畫刊》(Sports Illustrated) 等大型媒體業者都在裁員，箇中原因包含數位廣告業務表現不佳。

彭博預估，過去一年來共計超過 3000 名編輯、記者以及新聞專業人士失業，加劇了數十年來的嚴重局面，尤其是對報紙來說。

《時代雜誌》裁員 15%，《Vogue》和《紐約客》(New Yorker)的出版商 Condé Nast 裁減 5% 人力。福布斯 (Forbes) 也宣布計劃裁員 3%，該公司員工本周起展開為期三天的罷工行動。

媒體業之所以裁員不斷，原因在於包含數位廣告在內的廣告收入減少。去年關閉自家的新聞部的 BuzzFeed，第三季廣告業務營收下滑了 35%。

2018 年收購《洛杉磯時報》的億萬富翁 Patrick Soon-Shiong 也在本周表示，規模高達 6000 萬美元的廣告業務已在疫情期間消失。