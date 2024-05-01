電子五哥4月股價走弱 僅「這家」上揚且受三大法人青睞

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-05-01 10:40

廣達 4 月股價最高來到 299 元，不過挑戰 300 元大關失利，且在 4 月 12 日除息後至今完成尚未填息，4 月股價跌幅約 8%，三大法人 4 月合計賣超廣達 1.8 萬張。廣達管理團隊指出，5 月開始隨著 CoWoS 產能短缺問題緩解，加上 AI 伺服器需求強勁，有望提前在上半年就看到 AI 伺服器貢獻營收。

緯創 4 月股價雖最高曾突破 130 元大關，來到 133 元，不過 4 月股價仍跌 7%。至於三大法人買賣超方面，三大法人 4 月大砍緯創 10.7 萬張，成電子五哥中減碼最多。不過緯創受惠 AI 伺服器有大幅度成長，財報仍繳出好成績，第一季累計營收 2382.28 億元，年增 12.37%。展望後市，緯創緯創管理團隊表示，AI 伺服器成長力道仍強，有望兩位數成長，全年則有三位數成長。

英業達 4 月股價同樣走弱，雖然最高突破 60 元大關，來到 60.5 元，不過 4 月股價跌幅為電子五哥中最沈重，跌 10%，三大法人也在 4 月賣超英業達 6.4 萬張。展望後市，英業達管理團隊提到，預期伺服器第二季出貨將較第一季有個位數成長，未來有望逐季成長，全年則可望有雙位數成長。

仁寶方面，4 月股價最高來到 37.35 元，4 月整體股價跌 2%，三大法人 4 月則賣超仁寶 178 張。仁寶管理團隊指出，第一季受到傳統淡季影響，PC 與非 PC 業務雙雙下滑，不過看好 PC 與非 PC 較第一季有個位數成長的表現。另外，仁寶正式啟動接班計畫，根據仁寶公布的董事候選人名單中，現任董事長許勝雄未入列，新任董事長將於 5 月 31 日股東會董事改選後選任。