電子五哥4月股價走弱 僅「這家」上揚且受三大法人青睞
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-05-01 10:40
時序進到 5 月，回顧電子五哥 4 月股價表現普遍走弱，包括廣達 (2382-TW)、緯創 (3231-TW)、英業達 (2356-TW) ，以及仁寶 (2324-TW)4 月股價皆下跌，且三大法人同步賣超。僅和碩 (4938-TW) 受到三大法人青睞，買超 1.8 萬張，且 4 月股價小幅上揚。
廣達 4 月股價最高來到 299 元，不過挑戰 300 元大關失利，且在 4 月 12 日除息後至今完成尚未填息，4 月股價跌幅約 8%，三大法人 4 月合計賣超廣達 1.8 萬張。廣達管理團隊指出，5 月開始隨著 CoWoS 產能短缺問題緩解，加上 AI 伺服器需求強勁，有望提前在上半年就看到 AI 伺服器貢獻營收。
緯創 4 月股價雖最高曾突破 130 元大關，來到 133 元，不過 4 月股價仍跌 7%。至於三大法人買賣超方面，三大法人 4 月大砍緯創 10.7 萬張，成電子五哥中減碼最多。不過緯創受惠 AI 伺服器有大幅度成長，財報仍繳出好成績，第一季累計營收 2382.28 億元，年增 12.37%。展望後市，緯創緯創管理團隊表示，AI 伺服器成長力道仍強，有望兩位數成長，全年則有三位數成長。
英業達 4 月股價同樣走弱，雖然最高突破 60 元大關，來到 60.5 元，不過 4 月股價跌幅為電子五哥中最沈重，跌 10%，三大法人也在 4 月賣超英業達 6.4 萬張。展望後市，英業達管理團隊提到，預期伺服器第二季出貨將較第一季有個位數成長，未來有望逐季成長，全年則可望有雙位數成長。
仁寶方面，4 月股價最高來到 37.35 元，4 月整體股價跌 2%，三大法人 4 月則賣超仁寶 178 張。仁寶管理團隊指出，第一季受到傳統淡季影響，PC 與非 PC 業務雙雙下滑，不過看好 PC 與非 PC 較第一季有個位數成長的表現。另外，仁寶正式啟動接班計畫，根據仁寶公布的董事候選人名單中，現任董事長許勝雄未入列，新任董事長將於 5 月 31 日股東會董事改選後選任。
和碩為電子五哥中，唯一 4 月股價上揚且三大法人呈現買超，和碩 4 月股價小幅上漲 0.21%，最高曾到 103 元，三大法人 4 月合計買超和碩 1.8 萬張。展望第二季，隨著資訊產品、消費性產品推出新品，將較第一季成長，通訊產品上半年則持平，下半年在 AI PC、消費性需求回溫，以及伺服器業務帶動下，業績有望持續向上。
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