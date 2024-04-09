〈電子五哥營收〉仁寶Q1營收6年來同季新低 Q2估PC與非PC季增率個位數

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-04-09 18:07

代工大廠仁寶 (2324-TW) 今 (9) 日公告 3 月營收 779.9 億元，累計今年第一季營收 1995.71 億元，為 2018 年以來首季單季新低。不過進入第二季，仁寶管理團隊指出，受惠季節性因素，看好 PC 與非 PC 業務皆較第一季有個位數成長的幅度。

仁寶 3 月營收 779.9 億元，月增 35.6%，年減 2.2%。累計今年第一季營收 1995.71 億元，年減 4.7%。至於 3 月產品出貨方面，受惠季底效應拉貨，3 月筆電出貨 300 萬台，較 2 月成長 30.43%，但仍年減 9.09%。第一季則出貨 750 萬台，季減 9.63%，年減 1.31%。不過仁寶指出，非 PC 方面，伺服器以及智慧型手機表現則相對好一些。

仁寶第一季 PC 與非 PC 業務雙雙下滑，符合先前法說會預期，皆有雙位數的衰退。但進入第二季，有望呈現逐季成長，看好 PC 與非 PC 在第二季皆可成長個位數百分比。同時，也看好 AI PC 帶動 PC 換機潮，全年 PC 有望小幅提升。