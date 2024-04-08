〈電子五哥營收〉英業達Q1營收年增8% 伺服器Q2出貨個位數成長
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-04-08 21:12
英業達 (2356-TW) 今 (8) 日公告 3 月營收 497.26 億元，年月雙增，寫下近 17 個月以來新高。累計今年第一季營收 1305.06 億元，則年增 8.59%。英業達營運團隊指出，第二季伺服器出貨將有望呈個位數成長。
英業達 3 月營收 497.26 億元，月增 35.7%，年增 5.6%。累計今年第一季營收 1305.06 億元，季增 1.87%，年增 8.58%。各產品出貨方面，筆電 3 月出貨 170 萬台，較 2 月成長 30.8%。
英業達指出，第二季筆電出貨量因提前至第一季出貨，再加上商務專案往後遞延至第三季，因此預期第二季筆電出貨將較第一季下修。伺服器出貨部分，第二季將較第一季有個位數成長的表現，未來也將逐季成長，全年則可望有雙位數成長。
另外，英業達今年衝刺 AI 伺服器業務，為輝達 (NVDA-US) 設計 B100 伺服器主機板，第四季相關產品也將陸續量產，同時也積極搶攻輝達 GB200 晶片商機。而英業達去年發表的 VectorMesh 嵌入式神經網絡處理器，已經成功打入國內 2 家 IC 大廠，預計在今年第四季量產。
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