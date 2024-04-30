〈ESG狂潮〉公司治理評鑑排名前5% 信義房屋達成10連霸

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-30 19:22

台灣證券交易所公布第十屆「公司治理評鑑」結果，受評的 952 家上市公司中，獲得前 5% 的共有 48 家，經統計連續 10 年名列前 5% 的企業則包括台積電 (2330-TW)、統一超 (2912-TW)、信義房屋 (9940-TW) 等 8 企業人榜，其中信義房屋則爲房仲服務業唯一入列。

信義房屋表示，為建立更好的內部治理機制，首先在「維護股東權益及平等對待股東」構面，股東會採用實體結合視訊輔助且線上直播的方式召開，且為體恤遠道而來的股東而將會議訂於上午 9 點 30 分開始，也在股東常會議事錄詳實記載每位股東提問及公司回覆的內容，並且股東會後上傳全程不間斷錄影影片置於公司的投資人網站。

其次在「強化董事會職能」構面，獨立董事席次早在 2013 年就超過全體董事二分之一，為業界少見的高比例，為了追求持續董事會精進，除每三年聘請外部專業機構進行董事會績效評估外，並且於 2023 年再次取得中華公司治理協會頒布之公司治理評量認證，充分展現信義立業、止於至善的精神；對於會計師的獨立性與適任性時，信義房屋亦參考會計師事務所之審計品質指標 (AQIs)。

至於「提升資訊透明度」構面，信義房屋多年來均於會計年度終了 2 個月內公告中英文財務報告，遠早於在股東常會開會 16 日前上傳以英文揭露之年度財務報告的規定；另外，也於每季次月底前公告中英文季報、每年辦理 4 次線上法說會、中英文重大訊息，平時的重大訊息也同步以中英文方式發布；此外，亦個別揭露董事酬金資訊，並提報股東會，超越法令的資訊揭露，以實際行動落實股東即時知的權利。

而「推動永續發展」構面，信義房屋一直自詡為 ESG 的先行者，在 2021 年即承諾「2030 年信義房屋達成淨零排放、2050 年全集團淨零排放」永續目標，循序漸進落實各階段之工作，並且透過各項的盤查與認證，藉以督促自我、實現永續目標。信義房屋持續支持政府綠能政策，並且長期贊助國內文化發展等公益，並且結合分店於社區服務的工作，舉凡辦理捐血、義賣、繪畫比賽與協助中元節活動，使分店同仁的服務更融入社區居民的生活，藉此提供居民一個里仁為美的永續好生活。

信義房屋於 40 多年前創業之初，即寫下立業宗旨，秉持著「誠信」與「企業倫理」，長期兼顧客戶、同仁、股東、社會、環境及供應商等六大利害關係人的權益，透過嚴格的自我要求，致力於公司經營透明化，成為永續發展企業，持續為社會盡心力。