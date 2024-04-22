〈ESG大趨勢〉佳格Q1業績年增15% 搶攻綠色飲食商機大推燕麥片料理

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-22 18:10

佳格食品 (1227-TW) 集團品於今 (22) 日世界地球日推動首波綠色飲食，佳格食品集團永續長陳文琪表示，響應 COP28 健康理念，發起「吃全穀為地球降溫」首波行動，推動綠色飲食。民眾對燕麥棒、穀物棒的購買率達到 40%，高於素食者 28%，顯示進入綠色飲食，燕麥棒、穀物棒是擴張版圖有利機會點。

佳格食品 2023 年營收約 278.04 億元，稅後純益 12.25 億元，每股純益爲 1.35 元，而 2024 年首季營收 67.96 億元，季減 11.45%，年增 15.57%，而佳格則持續以推進綠色飲食強化業績。

同時，Kantar 凱度集團全球永續發展研究與首份台灣綠色飲食報告指出，台灣尚未意識綠色飲食在氣候變遷扮演的關鍵角色。推動綠色飲食三大機會點包括，穀豆類接受度高、彈性素食族已經逐漸成形、燕麥棒等將是新動能。

Kantar 凱度集團永續轉型全球董事合夥人 Jonathan Hall。(鉅亨網記者張欽發攝)

Kantar 凱度集團也發布最新全球永續發展指數產業報告，永續轉型全球董事合夥人 Jonathan Hall 表示，台灣人最關心的永續指標為 78% 氣候變遷 (SDG13)、72% 責任生產與消費 (SDG12)，不僅與全球同步、重視程度甚至超越全球平均，並且有超過半數認為 SDG3 健康與福祉 (54%) 是重要議題，名列第四，與第三名消除不平等 (55%) 重視程度相當。然而實際的永續行動上，民眾認知永續指標最強的產業仍圍繞於電動交通工具，較未意識綠色飲食於氣候變遷中扮演關鍵角色。

全球溫室氣體排放量的四分之一來自於糧食和農業，如以綠色飲食取代肉類不僅能減 40 倍至 100 倍以上碳排量，燕麥、藜麥等穀物是減碳食材資優生，多元穀類更是不可或缺的食材類別。陳文琪表示，去年 COP28 揭櫫「氣候危機就是健康危機」，首度將健康納入氣候行動中，佳格落實永續責任，希望透過綠色飲食推廣，邀請民眾一起吃全穀，為地球降溫。

Kantar 凱度集團的台灣綠色飲食報告也指出三個綠色飲食成長的機會點。先要能降低民眾對綠色飲食的抗拒，穀豆類 (如燕麥片)、菌菇類是接受度相對高的重要食材，平均獲得超過 8 成民眾表達不抗拒；其次，有近半數大眾消費者認識「彈性素食主義」如海鮮素、鍋邊素等。