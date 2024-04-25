〈ESG狂潮〉ESG超前布局 富旺董座林正雄獲全球公益聯盟金質勳章

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-25 19:19

全球公益聯盟創立於 1464 年，不僅是史上最悠久的金質榮譽勳章授勳機構，也是聯合國正式認可的非政府組織，去年 12 月與世界華商組織聯盟共同選出六位華商公益代表，於法國參議院舉行授勳儀式。不動產聯盟總會指出，林正雄是全球公益聯盟成立以來，台灣第三位獲得此一殊榮人士。

不動產聯盟總會指出，隨著全球 ESG 永續發展的浪潮掀起，不動產產業鏈也拉高對於 ESG 碳排的課題，林正雄以行動力實踐永續，專注人才培育，捐贈 200 萬元予東海大學啟動 ESG 旗艦計畫，培育未來企業所需的永續人才。

不動產聯盟總會指出，林正雄在 ESG 永續發展上也超前布局，富旺國際開發於 2015 年已開始攜手台大實驗林，展開 10 年植樹保育計畫，共計 1800 顆棵紅檜，以及節能減碳無紙化管理，亦在永續城市方面，建案設計規劃以生態、節能、減廢、健康 4 大面向設計，多次榮獲國內外大獎肯定，包括建材的選擇、有效開挖率、太陽能光電板與電動車設置、水平垂直遮陽設計以降低空調耗能、省水標章設備、雨水回收再利用等。