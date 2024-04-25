〈ESG狂潮〉ESG超前布局 富旺董座林正雄獲全球公益聯盟金質勳章
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-25 19:19
全球公益聯盟聯合世界華商組織聯盟共同甄選具有顯著行善事蹟的華商，並頒授勳章及證書，富旺國際 (6219-TW) 董事長林正雄並獲入選，不動產聯盟總會今 (25) 日邀請世界華商組織聯盟創會執行主席丁楷恩來台轉授勳章。
全球公益聯盟創立於 1464 年，不僅是史上最悠久的金質榮譽勳章授勳機構，也是聯合國正式認可的非政府組織，去年 12 月與世界華商組織聯盟共同選出六位華商公益代表，於法國參議院舉行授勳儀式。不動產聯盟總會指出，林正雄是全球公益聯盟成立以來，台灣第三位獲得此一殊榮人士。
不動產聯盟總會指出，隨著全球 ESG 永續發展的浪潮掀起，不動產產業鏈也拉高對於 ESG 碳排的課題，林正雄以行動力實踐永續，專注人才培育，捐贈 200 萬元予東海大學啟動 ESG 旗艦計畫，培育未來企業所需的永續人才。
不動產聯盟總會指出，林正雄在 ESG 永續發展上也超前布局，富旺國際開發於 2015 年已開始攜手台大實驗林，展開 10 年植樹保育計畫，共計 1800 顆棵紅檜，以及節能減碳無紙化管理，亦在永續城市方面，建案設計規劃以生態、節能、減廢、健康 4 大面向設計，多次榮獲國內外大獎肯定，包括建材的選擇、有效開挖率、太陽能光電板與電動車設置、水平垂直遮陽設計以降低空調耗能、省水標章設備、雨水回收再利用等。
不動產聯盟總會指出，林正雄積極推動 ESG 永續發展，超前布局深化不動產永續鏈，並投入多項公益行動，也獲全球公益聯盟肯定，更鼓勵更多同業加入慈善行列，共同善盡社會責任。
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