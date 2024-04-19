〈ESG大趨勢〉第一銀行致力節能減碳 201處獲綠色辦公認證 奪金融業之冠

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-04-19 17:29

第一銀行自 2021 年總行大樓獲得環境部「綠色辦公認證」肯定後，持續推動集團行舍大樓辦公場所落實 5 大指標「節省能資源」、「源頭減量」、「綠色採購」、「環境綠美化」及「宣導倡議」項下 35 項措施，於今年 3 月底一舉取得 201 處綠色辦公認證，為金融業之冠。

第一銀行表示，2024 年起依循 SBT 減碳目標，範疇一及範疇二總碳排放量每年須較基準年 2022 年減量 4.2％，同步響應國家 2050 淨零排碳目標；更以自身營運作為節能減碳首要標的，推展舊燈具全面替換為 LED 燈、採用節能設備、無紙化、落實垃圾分類與資源回收等措施。

一銀在 2010 年自願展開綠建築標章取得，目標讓既有 70 幾家分行，依照每年 3 家的速度逐年取得綠建築標章認證，迄今有過半取得標章，甚至包括倫敦分行。

1982 年啟用的總部大樓，於 2012 年取得綠建築標章認證，為國內第一家改造舊建築大樓符合新建物標準，取得綠建築標章首例，其建築物照明及空調改善工程，也於 2015 年拿到舊建築改善類的綠建築標章金鑽獎；由於長期積極自主進行建築耗能評估與改善，榮獲內政部建築研究所頒給「綠建築標竿企業獎」，也是唯一獲獎的金融業。

在員工的環境教育，一銀自 2015 年起辦理員工環境教育課程，平均每人受訓 2 小時；2020 年起，持續辦理「國內營業單位碳管理及節電競賽」，核配各營業單位的減量目標，將績優分行減碳經驗分享，2023 年更創立《一銀綠生活電子報》提供各單位減碳妙招，提升減碳效益。