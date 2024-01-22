〈房產〉金龍年試手氣 永慶「龍耀刮刮樂」為2/7集團尾牙先暖身

幸福無法擋！房仲第一品牌「永慶房屋」舉辦「龍耀刮刮樂」百萬好禮抽獎，邀請第一線業務同仁小試手氣，歡喜迎新年。除了最大獎 Gogoro 電動機車以外，還有 5 支 iPhone15 Pro Max、5 台 iPad、20 支萬寶龍原子筆與 30 個萬寶龍名片夾，獎品總價值超過百萬元，用實質獎勵感謝永慶人在 2023 年堅持誠實專業服務，贏得同仁們熱烈好評。

永慶房產集團總部尾牙將於 2 月 7 日盛大登場，預計有 6000 人齊聚同樂。永慶房屋為感謝同仁貫徹誠實精神、提供暖心服務，助品牌規模再擴大，搶先在 1 月份舉辦新春「龍耀刮刮樂」百萬好禮抽獎，為年終尾牙暖身造勢，大大提升職場幸福感。

抽中「龍耀刮刮樂」最大獎 Gogoro 電動機車的永慶房屋經紀人陳彥廷分享，自從宣布在 1 月份時會提前舉辦百萬抽獎活動，同事間討論度就很高！他驚喜的說，自己從小偏財運就不好，沒想到竟然會抽到最大獎，第一次體會什麼叫做夢都會笑，他也打算將電動車留下自用，帶著這份幸運於今年再寫好成績。2023 年陳彥廷業績累積突破千萬元，收入再上一層樓，不只工作得意，生活也非常精彩。

2023 年與永慶團隊夥伴飛出海外旅遊 3 次，到日本、香港與上海觀光。陳彥廷表示：「因為公司重視團隊共戰文化，同事間就像是並肩衝刺事業的合作夥伴，工作卡關時一起想辦法，休假時還能一起出國玩！」2024 年陳彥廷計劃每一季都要飛出國，用高薪硬實力讓生活更加精采。

永慶房屋相信，唯有幸福的員工才有滿意的客戶，獎勵同仁優良表現向來不手軟。不僅有高底薪與高業績獎金制度，還有「永者幣」福利獎勵，每天只要完成工作就能獲得永者幣，1 枚永者幣相當於 1 元新台幣，可以兌換百貨禮券與名牌家電等商品。光是 2023 年永慶房屋就發出近 2200 萬枚永者幣，也就是發出 2200 萬元以上的實質獎勵回饋永慶同仁。

永慶房屋人資部協理塗振宏表示，同仁在累積永者幣後，可到永慶員工專屬的「永者商城」兌換等值商品，吃喝玩樂通通有，包含五星級飯店餐券與住宿券、百貨公司禮券等實用型獎項，還有氣炸鍋、負離子吹風機、除濕機等國際牌家電，以及 PS5、Apple Watch、Marshall 藍芽音響、電動滑板車等豐富商品，任君挑選、包君滿意，不怕公司獎勵禮品不合心意。

對於永者幣福利，永慶房屋經紀人的許湘琳給出高分肯定。她分享，永者幣就像是虛擬工作獎金，只要完成工作就能領取不同數額的永者幣，如同額外加薪，在永者商城挑選兌換商品時，也有網購血拚的舒壓快感，真的很療癒！她最常兌換的是百貨禮券，買禮物犒賞自己。

2024 年永慶房屋將於雙北直營區新展 17 店，徵才不中斷，祭出業務新人前 12 個月每月 5 萬元保障收入福利，搭配「一對一師徒制」完整教育培訓，歡迎各方人才把握機會、發展「薪」事業。若想「龍年大富貴」換份工作求加薪，1 月 27 日新北市政府前市民廣場，將舉辦 2024 就業博覽會，歡迎前往永慶攤位了解更多徵才福利。