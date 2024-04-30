高力、光環同步噴出之後，「這檔」將接下一棒

鉅亨網新聞中心 2024-04-30 19:00

週二台股收盤跌 98 點收 20396，4 月經過一波震撼教育，最後月線收盤仍漲 102 點，K 線收帶有長上下影線的小紅十字線，成交量則較三月的 9.77 兆略降為 8.72 兆，量能並未失控，沒有超過 110 年 5~7 月的成交量，也沒有大量收黑的訊號，反而月線走出連三紅的攻勢，多頭具備續攻的條件。

大華國際投顧鄭瑞宗表示，從美股近期財報有七成都優於預期來看，AI 帶動的獲利成長趨勢正在持續發展中，影響台股最大的 AI 股之一美超微，晚上將要公布財報，預料營收將有超過 200% 的強勁成長，4/19 只是因為沒有提出財報指引就重挫 23%，最低跌到 684 美元，但周一最高已漲回 897.84，若財測讓市場滿意，股價可望持續向上，對台眾多 AI 供應鏈將大大激勵，五月的台股 AI 仍是主流，其中水冷散熱喊出缺貨漲價，CPO 台積電則宣布時間要提前半年，都仍將扮演 AI 的領頭羊角色。

而過去幾天兩組表現確實強勁，水冷的部分 (6230-TW) 尼得科超眾拉出本波第九根漲停，股價自 170 一路漲到 324.5，漲幅共達 88%，母公司拿下美超微訂單，子公司一飛衝天，市場對於美超微零組件訂單的量能看好程度可見一般，而鄭瑞宗之前文章也提到買不到尼得科超眾沒關係，可以買「尼得科第 2」，就是 (8996-TW) 高力，美超微過去就是高力客戶與合作夥伴，這次順利拿下水冷訂單，2Q 就會小量拉貨，3Q 出貨估將成漲 200%，4Q 再成長 200%，之前文章提到的時候僅 340 元，今日漲停板已達 433 元並創下歷史新天價，與尼得科超眾分居散熱股漲幅前兩名，美超微題材確實就是最強。

鄭瑞宗指出，廣達、鴻海、美超微等 AI 伺服器大廠，預料 9 月前後就開始出貨 GB200 的全新 SERVER，這比市場預期的時間早了一季，這次又全部改採用水冷，讓水冷產能來不及準備，系統廠又趕著要出貨，水冷相關零件將上演漲價搶貨的戲碼，一旦確認漲價，不只一線廠奇鋐、雙鴻受惠，高力、超眾又錦上添花，2、3 線廠若已備好水冷產能並通過認證，拿到訂單的，受惠程度會更大，(6125-TW) 廣運 3Q 要出貨廣達、和碩，(2241-TW) 艾姆勒 3Q 要出貨廣達、美超微，都將帶來強勁的轉機，是大家可密切留意的水冷股。

CPO 的部分，台積電助於美西論壇上宣布，2026 年要將 CPO 導入 COWOS 封裝，時程提早半年，更加確認 CPO 為大勢所趨，此話一出，(3234-TW)光環連噴三根漲停，(3363-TW)上詮從 100 漲到 132.5，(6442-TW)光聖週二漲停站上所有均線，族群表現非常整齊，其中光環在鄭瑞宗上週文章就提到，這次是 (2338-TW) 光罩全面入主，光罩、上詮大股東皆為 (3163-TW) 波若威，波若威集團儼然成形，這次要集合這四家之力全力發展 CPO，光環或將成為上詮的翻版，好戲才剛上演，短線乖離大了一點不宜追高，若有量縮回檔就可留意。

除了光環，鄭瑞宗還看好另外一檔 CPO 精品股「光環第 2」，年前買下 Qorvo 大陸的產線，據了解買到了三年的訂單，每年營收貢獻上看 50~60E，預期從 5 月開始反應，去年全年營收為 52E，可見得這筆訂單是超級大補丸，另外 CPO 產品也將於 4Q 量產，是多重利多的 CPO 概念股，五月股價有大可為，空間不會輸給光環。

另外 AI 機器人最強的還是 (2359-TW) 所羅門、(5371-TW)中光電，都沿著均線向上走，CCL 也享有 AI 帶來的產品升級趨勢，(6274-TW)台燿姿態最高站上所有均線強於台光電、聯茂，最有機會先挑戰新高價，五月台股仍是 AI 的天下。

採訪來源: 大華國際投顧 鄭瑞宗分析師

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