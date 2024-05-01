降息無望?? 債券ETF要換成高股息ETF嗎?

鉅亨網新聞中心 2024-05-01 20:00

去年第四季，隨著美國通膨數據逐步下降，市場上掀起一波「降息預期」風潮，各大投資機構紛紛預測美國聯準會（FED）今年上半年就可能降息，全年可能降息多次，而債券 ETF 也在當時的熱烈期盼之下，價格出現一波大幅反彈。

然而，時序進入今年之後，市場風向再度一百八十度轉變。美國 CPI 連續第三個月超乎預期，如果持續下去，年度通膨率將超過 4%，是 FED 目標（通膨降到 2%）的 2 倍！美國 3 月通膨數據公布後幾分鐘內，市場就轉變為預計今年僅降息一到兩次，而且上半年降息無望。此時，債券 ETF 不再是送分題！

大華國際投顧阮蕙慈分析師表示，去年第四季債券 ETF「隨便買隨便賺」的日子已經過了，FED 今年可能只有降息一、兩碼的空間，而且目前美國公債價格已經反應了這樣的預期。投資債券 ETF 的報酬率，主要來自降息所帶動的資本利得，加上債息收入，如今可能無資本利得的狀況下，債券 ETF 光憑債息收入已經難與高股息 ETF 競爭，而後者潛在上漲空間又更大。

先從息收方面比較。美債 ETF 目前的配息率大約在 3% 至 6% 之間，美國長天期債券 ETF 配息率約 3%-4%，而投資級公司債 ETF 配息率約 5%-6%。另一方面，台股的股息殖利率長期平均約在 3%-5%，但個股差異大，高股息 ETF 訴求高股息殖利率，因此納入的成分股近一年殖利率平均超過 8%，甚至有高達 10%。高股息 ETF 通常每半年（或至少每年一次）換股，又會將股息殖利率偏低者剃除、納入更高股息的個股。因此，就息收方面而言，台灣高股息 ETF 比債券 ETF 更具優勢。

再來是資本利得的部分。以 FEDWATCH 數據觀察，美國聯準會未來降息空間介於 0 到最多 1%，目前 FED 基準利率 5.5%，而 10 年期美債殖利率目前約 4.6%，代表市場已事先反應了 1% 左右的降息預期。倘若未來 FED 沒有降息，那麼公債殖利率很可能往上調整，使債券價格下跌，債券 ETF 將出現資本損失。若以近期 FED 官員多次表示：「若通膨不降，不急於降息」的立場來看，今年債券 ETF 恐怕難有資本利得空間。

反觀高股息 ETF，每年五月至八月是台股上市櫃公司的除權息旺季，一向都是高股息股表現最亮麗的一段期間，再加上今年四月台股已經事先拉回修正一波，目前高股息股就評價面而言並不算貴、而股息殖利率又高過債券 ETF，對於已經持有債券相關部位的投資人而言，正是時候可以考慮將一些部位轉換至高股息 ETF，來優化今年的息收以及資本利得空間。

採訪來源: 大華國際投顧 阮蕙慈分析師

債券 ETF 要換成高股息 ETF 嗎?

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