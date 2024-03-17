〈ESG狂潮〉遠傳、淡江、台灣微軟擴大合作 培育「綠領」人才

鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-03-17 09:58

「2024 淨零轉型聯盟高峰會」聚焦國內政府資源策略及預算補助、國際性的歐盟邊境碳稅議題解析，並探討從短期建立碳盤查能力，到長期落實減碳的科技力，藉此平台匯聚產、官、學資源並號召淡大校友及企業，共同推動淨零轉型，提升台灣產業綠色競爭力。

遠傳資訊暨數位轉型科技群執行副總經理胡德民表示，面對全球關注的淨零碳排議題，置身產業鏈的任一份子都無法獨善其身，藉由「淨零轉型聯盟」新型態的跨域合作模式，遠傳希望打一場 ESG 的團體戰，將以淡大永續中心為核心，結合「遠傳大人物」(大數據、人工智慧、物聯網) 技術力與自身淨零實踐經驗，不僅協助打造淡江大學成為淨零校園示範場域，更透過產學與人才合作，拓展淨零轉型的影響力。

淡江大學校長葛煥昭指出，淡江與數位淨零轉型策略夥伴遠傳聚焦「產學合作、淨零校園、研究發展、教育培力」四個面向的合作，並且在此次遠傳協助導入微軟永續雲的過程中落實，僅串接淡江的能源管理系統，達成即時的碳排數據蒐集與管理，同時更安排淡江大學的學生全程參與碳盤查學習，透過永續雲的實作培育接軌未來的「綠領」人才，希望透過此次成功經驗將淨零轉型聯盟的資源有系統地傳承給校友企業，創造產學雙贏。