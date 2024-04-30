日圓跌至34年新低！搶先掃貨還是投資？揭密最佳策略！
永誠資產管理處 2024-04-30 15:26
近期美元兌日圓匯率再次下跌至 158，打破了 34 年來的紀錄，這使得許多人更加踴躍計劃前往日本旅遊！這種貶值趨勢主要源於美國公布的消費者物價指數超出預期，達到了 3.5％的增長率。這使得美元走強，導致日圓貶值至 153。台灣銀行在 4/29 的現鈔牌告價也持續下滑，達到了 0.2078 元的新低價。對於近期計劃前往日本旅遊的人來說，現在正是兌換日幣的絕佳時機！
精品購物省很大
日圓不斷貶值，對於國外遊客來說非常划算，特別是對中國遊客來說更是如此，他們紛紛湧向日本進行購物搶貨，包括台灣遊客也是非常喜歡到日本旅遊，簡單以幾個精品的價差，就知道為何大家趨之若鶩到日本買東西：
以精品品牌 LV 的一款經典款包包以及經典圍巾來看，台灣購入 Neverfull 的包包，要價 $64,000，而日幣 $260,700，用匯率 0.21 來看，折合台幣是 $54,747，算下來差不多是 85 折，省了快一萬元。另外羊絨圍巾在台灣定價 $33,200，而在日本定價 $127,600，用匯率 0.21 來看，折合台幣是 $26,796，差不多是 8 折，光買東西的價差，加總起來可能都賺到一張機票錢。
日圓狂貶又驟升 適合投資嗎？
在 4/26 日本央行宣布將維持現行貨幣政策，並將利率目標保持在 0 至 0.1％之間，暫時不會進行市場干預。消息一出，投資人聚焦於日銀釋出的訊號將對匯率帶來的影響，日圓聞訊貶破 156 ，創 34 年來新低，為 1990 年 5 月以來首度貶破 156 關卡。 4/26 日圓一度還貶破 158 日圓兌 1 美元，日圓不斷貶值，最主要的原因之一，是因為近來美元持續走強，美國公布 3 月最新的通膨、以及消費數據，都超出市場預期。
而美國聯準會 FED 預計今年可能降息 1.5％，日本央行則不太可能跟進降息步伐，這將導致日美利差縮小，從而減少了對日圓貶值的壓力。相反地，這可能會引發一些套利交易基金流回日本市場，因為他們面臨日圓升值的風險，這可能會推高日圓的匯率。
總的來說，近期美元兌日圓匯率的波動給了前往日本旅遊的遊客們一個難得的機會，可以在購物上節省不少費用。然而對於投資者而言，日圓貶值帶來的影響則更為複雜，匯率投資需隨時關注國際議題，包含各國央行政策的變化以及全球經濟情勢的發展，同時考慮到未來日幣匯率波動的不確定性和相應的風險。
（文章來源：永誠資產管理處）
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