日圓跌至34年新低！搶先掃貨還是投資？揭密最佳策略！

永誠資產管理處 2024-04-30 15:26

近期美元兌日圓匯率再次下跌至 158，打破了 34 年來的紀錄，這使得許多人更加踴躍計劃前往日本旅遊！這種貶值趨勢主要源於美國公布的消費者物價指數超出預期，達到了 3.5％的增長率。這使得美元走強，導致日圓貶值至 153。台灣銀行在 4/29 的現鈔牌告價也持續下滑，達到了 0.2078 元的新低價。對於近期計劃前往日本旅遊的人來說，現在正是兌換日幣的絕佳時機！

精品購物省很大

以精品品牌 LV 的一款經典款包包以及經典圍巾來看，台灣購入 Neverfull 的包包，要價 $64,000，而日幣 $260,700，用匯率 0.21 來看，折合台幣是 $54,747，算下來差不多是 85 折，省了快一萬元。另外羊絨圍巾在台灣定價 $33,200，而在日本定價 $127,600，用匯率 0.21 來看，折合台幣是 $26,796，差不多是 8 折，光買東西的價差，加總起來可能都賺到一張機票錢。

日圓狂貶又驟升 適合投資嗎？

在 4/26 日本央行宣布將維持現行貨幣政策，並將利率目標保持在 0 至 0.1％之間，暫時不會進行市場干預。消息一出，投資人聚焦於日銀釋出的訊號將對匯率帶來的影響，日圓聞訊貶破 156 ，創 34 年來新低，為 1990 年 5 月以來首度貶破 156 關卡。 4/26 日圓一度還貶破 158 日圓兌 1 美元，日圓不斷貶值，最主要的原因之一，是因為近來美元持續走強，美國公布 3 月最新的通膨、以及消費數據，都超出市場預期。

而美國聯準會 FED 預計今年可能降息 1.5％，日本央行則不太可能跟進降息步伐，這將導致日美利差縮小，從而減少了對日圓貶值的壓力。相反地，這可能會引發一些套利交易基金流回日本市場，因為他們面臨日圓升值的風險，這可能會推高日圓的匯率。

（文章來源：永誠資產管理處）

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