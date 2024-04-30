公司治理評鑑：半數電子業霸榜前5% 台積電等8家連續10屆入列

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-04-30 17:28

為持續提升我國公司治理水平，櫃買中心與證交所持續辦理公司治理評鑑，第十屆評鑑結果今（ 30） 日出爐，名列前 5％有 48 家，電子業占半數，其中，台積電、裕隆、聯電、統一超、遠傳、中華、台灣大及信義等 8 家為連續十屆均入列前 5％。

本屆進入前 5％有 14 家新進榜，包括東元、東和鋼鐵、友訊、長榮航、上緯投控、四維航、樺漢、興農、上銀、美律、群創、泰鼎 - KY、瑞儀及 GIS-KY 等。

本次有 952 家上市公司及 754 家上櫃公司，共計 1,706 家公司接受評鑑。本屆排名與第九屆相較，上櫃公司前 20％之名單中共計有 29 家公司新進榜，前 5％之 38 家公司中則有 7 家公司新進榜，且其中 4 家公司係首次進榜，顯見上櫃公司對於公司治理評鑑之重視，並競相致力精進公司治理。

櫃買中心表示，公司治理評鑑實施至今已第十年，在持續不斷努力下，公司治理逐年受到企業之重視，已達成包含股東常會採逐案票決、採行電子投票及全面設置審計委員會等項目，櫃買中心更持續引導企業精進各項公司治理措施，近年上櫃公司在 2 月底前公布年度財務報告、提供股東會各項英文資訊及編製永續報告書等項目，達成家數皆逐年成長，顯示公司治理評鑑制度對我國資本市場公司治理水準提升功不可沒。

近年全球環境及氣候變遷衝擊日增，企業永續意識大興，櫃買中心配合金管會的「永續發展路徑圖」及「永續發展行動方案」，持續透過公司治理評鑑推動相關政策，如推動獨立董事任期不得逾 3 屆、薪酬合理化、提升上櫃公司獨立董事席次與女性董事比例等，協助企業接軌國際發展趨勢。

櫃買中心說明，本次評鑑依得分情形，區分為前 5％、6％至 20％、21％至 35％、36％至 50％、51％至 65％、66％至 80％，及 81％至 100％等七個級距，分別公告上市、上櫃受評公司之評鑑結果。