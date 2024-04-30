〈財報前瞻〉僅漲價10% 麥當勞Q1撐過通膨衝擊 業績可望優於同業

鉅亨網編譯許家華 2024-04-30 13:00

麥當勞周二 (30 日) 美股開盤前將公布第一季財報，儘管速食餐飲界處境艱難，但麥當勞可能有較好的表現。

根據 FactSet 調查，分析師預計麥當勞 (MCD-US) 今年第一季每股獲利 2.72 美元，營收 61.6 億美元，分別較去年同期成長 3.4% 和 4.4%。

通膨影響了消費者支出。低收入家庭是速食連鎖店的主要客戶，生活更加窘迫，尤其在去年減少食品券援助且恢復繳納學生貸款之後。

麥當勞較去年漲價 10%。 管理階層指出，低收入消費者光顧其商店的頻率下降，而且造訪時的支出也減少。

財務長 Ian Borden 在 3 月的一次會議上表示：「其中一些消費者更頻繁選擇在家用餐。」他預警，速食業今年客流量可能出現負成長。

今年消費者持續承受通膨壓力，尤其加州將速食餐廳員工最低工資自每小時 16 美元提高到 20 美元。根據 Gordon Haskett 的數據，4 月 15 日加州的菜單價格已較兩個月前的價位上漲 3%。

然而，與福來雞、星巴克、Shake Shack 和 Chipotle Mexican Grill 等同業相比，麥當勞漲價幅度相對溫和。麥當勞示意將透過增加廣告支出和產品創新為加盟商提供更多支援。

執行長 Chris Kempczinski 去年曾表示，同業均遭漲價衝擊之際，現下是麥當勞搶下市占的機會，因為麥當勞比競爭對手處於更有利的地位，可以應對此一挑戰。

事實上，儘管麥當勞產業整體陷入困境，但憑藉其更大的規模和更健康的利潤率，華爾街似乎樂觀認為麥當勞能夠贏得這場速食大戰。麥當勞股價今年迄今已下跌 8%，但分析師平均預估有 17% 上漲空間。

麥當勞持續採取許多措施來刺激進一步成長。去年，該公司推出「CosMc"s」新飲料連鎖店，以在下午飲料市場與星巴克和 Dunkin" 競爭。

麥當勞也宣布，在全美數千家門市獨家銷售 Krispy Kreme 甜甜圈，這可以進一步增強其在早餐時段的主導地位，而幾乎不會增加勞動力成本。

作為全球最大的餐飲公司，麥當勞去年 12 月宣布未來 4 年內再開設 10000 家新門市的計畫，預計 2027 年底前門市總數擴展至 5 萬家。