麥當勞買回雷凱集團在中國少數股權 簡化地區業務結構

根據多家外媒周一 (20 日) 報導，麥當勞同意收購投資公司凱雷集團 (Carlyle Group Inc)在中國、香港和澳門的少數股權，以簡化在該地區的業務結構。該交易尚待監管部門批准，收購價格並未透露，預估將於明年第一季度完成。

據瞭解，作為交易的一部分，這家總部位於芝加哥的公司將把其在合作夥伴關係中的股份從 20% 增加到 48%，而以中信銀行 (CITIC) 為首的財團將繼續持有麥當勞 52% 的股份，並繼續持有麥當勞的控股權。

麥當勞聲明指出，中國已成為麥當勞的第二大市場，自 2017 年以來，麥當勞在中國的門店數量成長一倍達 5,500 多家，目標是到 2028 年開設超過 1 萬家餐廳。

麥當勞執行長肯普欽斯基 (Chris Kempczinsk) 在聲明中表示：「我們認為，考慮到抓住不斷成長的需求的巨大機會，現在是簡化我們結構的最佳時機。」

而瞭解談判情況的人士說，凱雷最初計劃與中信銀行旗下的私募股權子公司 Trustar Capital 以 40 億美元的價格出售其在中信銀行 28% 的股份，其中包括成立一個新的投資工具，同時吸引新的資金。

市場分析指出，凱雷退出中國之際，美國和歐洲投資人正因地緣政治緊張加劇和中國經濟低迷而推遲在中國投資。

一項衡量外國直接投資的指標本月出現了 25 年來的首次負增長，而上海美國商會 (American Chamber of Commerce) 最近的一項調查顯示，受訪者對商業展望的悲觀程度達到了幾十年來的最高水準。

截稿前，麥當勞 (MCD-US) 周一早盤股價小漲 0.04%，每股暫報 275.86 美元。