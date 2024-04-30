〈焦點股〉特斯拉股價飆漲15% 3檔電動車ETF同奔馳

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-30 10:24

特斯拉近期動作頻頻，為低迷電動車市場再度注入活水，雖過去一年電動車產業表現平淡，不過，法人預估，近來各家車廠持續發力，電動車股票中長線估值具吸引力，電動車 ETF 可望引來新一波助力。特斯拉 (TSLA-US) 29 日狂飆 15.31% 至每股 194.05 美元，市值增加超過 820 億美元。

目前投信發行海外電動車 ETF 共計 3 檔，包括國泰智能電動車 (00893-TW)、富邦未來車 (00895-TW) 與新光標普電動車 (00925-TW)，三檔海外電動車 ETF 近一周股價大幅反彈，平均上漲 5%，股價均站穩季線之上，今 (30) 日續漲 1-3%，未來有望繼續上攻。



根據國際能源署 (IEA) 電動車展望報告指出，2024 年第一季電動車銷售仍強勁，較去年同期成長 25%，顯示全球仍持續由燃油車轉往電動車發展。

新光標普電動車 ETF 經理人劉恆誌表示，最近電動車市場股價表現熱絡，主要來自特斯拉於 4 月 23 日公布財報後，雖第一季獲利表現均不如市場預期，但因宣布預計將在 2025 年初，甚至 2024 年底即可「提前」推出平價車款，帶動特斯拉盤後股價大漲 12%，顯示市場對於特斯拉平價車期望甚高，認為可在中國電動車市的低價策略中繼續席捲市場，持續搶占更大市佔率。

國際能源署 IEA 四月剛發表最新《2024 年全球電動汽車展望》，點出全球電動汽車銷量持續成長，到 2024 年將達 1700 萬輛，佔全球汽車總銷量的 1/5 以上，同時，最新 2024 年第一季度全球電動車銷量比 2023 年第一季成長約 25%，IEA 指出，到 2024 年底全中國電動車市佔率將達 45%、歐洲達 25%，美國也將超過 11%。

展望今年，劉恆誌認為，電動車成為全球政府推廣發展的目標，各家大廠也持續助力，以新銳電動車大廠特斯拉來說，特斯拉執行長馬斯克 28 日訪中拜會中國官員，希望能於中國推廣自家全自動駕駛軟體 (FSD)。且因先前政策，特斯拉自 2021 年以來均將所有中國數據存於上海，因此此次訪中亦希望中國政府能允許特斯拉將蒐集之數據回傳至美國，以助於訓練自動駕駛模型。