00878發大紅包！Q2配息史上最高0.51元 年化配息率逾9%
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-30 15:43
125 萬股民歡呼！國泰永續高股息 (00878-TW) 公告第二季預估配息金額為 0.51 元，換算年化配息率超過 9%，創基金成立以來最高。以 00878 過去幾季配息紀錄來看，配息金額有逐漸向上成長的趨勢，成立以來 100% 填息，近 4 季平均填息天數僅 4.5 天。
00878 為台灣首檔百萬受益人台股 ETF，集保數據顯示，00878 最新受益人數 124.8 萬人 (截至 4/26)，為全台 ETF 第一大，僅次於中鋼。此外，00878 為 12 歲以下兒童、學生族、上班族及家庭主婦的存股第一首選。00878 也是親子理財的首選，爸媽留給孩子的傳家寶，陪伴孩子一起長大。
根據證交所統計，00878 為 3 月定期定額交易戶數排名第一的 ETF，達 25.6 萬戶，擠下元大高股息 (0056-TW)，且已連續 37 個月定期定額戶數只增不減。
國泰投信指出，00878 具抗跌追漲特性，2022 年股債大空頭，台股大盤指數跌幅 -18.7%，00878 追蹤指數僅有 -8.8%，明顯抗跌，2023 股市大多頭時，台股大盤指數上漲 31.5%，00878 追蹤指數有 47.8% 的好成績，更是真正會追漲的 ETF。
00878 追蹤「MSCI 臺灣永續高股息指數」，嚴選 30 檔 ESG 表現優異的台股資優生，加總過去三年獲利穩、高股息、市值大的才有機會納入成份股，是優質股息製造機。00878 杜絕景氣循環股，因此不會發生配息忽高忽低的狀況，能穩定配發優質股息。
00878 產業布局以兩成的金融股作底，搭配半導體 AI 等產業助攻，不單押某支個股，可享受產業輪動行情，也能抵禦產業波動，更適合長期持有，是各面向較均衡的「存股型」高股息 ETF，與市場上多檔成分股重疊度高的高股息 ETF 有所區隔。
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