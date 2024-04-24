ETF零股交易前五大由高息主題霸榜 00919人氣、績效雙冠王

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-24 10:38

觀察 4 月以來投信 ETF 零股交易情況，人氣前五名皆為台股高息 ETF，分別是群益台灣精選高息 (00919-TW)、國泰永續高股息 (00878-TW)、復華台灣科技優息 (00929-TW)、元大台灣價值高息 (00940-TW)、元大高股息 (0056-TW)；其中擁有穩定高配息政策的 00919 最受小資族投資人青睞，零股交易日均量達 184.8 萬股，再以今年來含息報酬率來看，00919 也以 9.45% 居冠，表現最亮麗。

據了解，00919 所追蹤的指數，選股策略中有兩個重點：「精準高息」以及「精準領息」。「精準高息」是指選進來的成分股是依據上市櫃公司董事會當年度宣告的現金股利進行篩選，避免使用「預測未來」或是「參考過去」所造成的誤判。

至於「精準領息」則是納進來的成分股都是尚未配息的高息股，確保投資的每一塊錢都能領到高息，配息頻率也採取每季配息 (3、6、9、12 月)，滿足投資人打造穩定現金流的需求。

市場法人表示，近期台股受國際局勢影響表現震盪，台股高息 ETF 的波動度相對個股與大盤來得低，更是存股族投資人長期穩健投資的好選擇。00919 股價雖也受大盤高檔震盪影響股價下降，不過反觀存股族及逢低進場加碼買進籌碼進場踴躍，因為可用更低的成本，加速累積張數。