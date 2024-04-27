禍不單行！特斯拉再被NHTSA盯上 又遭前「影子營運長」大拋售

鉅亨網新聞中心 2024-04-27 11:21

美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA) 周五 (26 日) 宣布，已針對特斯拉展開新的調查。 此次調查涵蓋美國 2012 年至 2024 年生產的配備輔助駕駛系統 Autopilot 的 Model Y、X、S、3 和 Cybertruck 車輛。

另外，一則關於特斯拉遭減持的消息也引發關注。 根據監管揭露的最新文件，宣布辭職的特斯拉前高級副總裁 Drew Baglino 出售特斯拉約 114 萬股股份，總值約 1.815 億美元（約 13.2 億元）。今年迄今，特斯拉 (TSLA-US) 持續遭遇拋售潮，股價一路下滑，年內累計跌幅超 32%，遠遠落後同期美股大盤。

目前，特斯拉所面臨的最大挑戰是，如何扭轉銷量、業績下滑的頹勢。

據悉，特斯拉被調查的主要原因是：在車輛被召回並進行了軟體更新後又發生了多起碰撞事故，且監管機構的初步測試結果也引發了擔憂。

雖然特斯拉 2023 年 12 月宣布召回超過 200 萬輛汽車，並對輔助駕駛系統 Autopilot 進行了功能升級，但其安全性仍遭 NHTSA 質疑。

NHTSA 在結束對 Autopilot 近三年的調查後進行了新的調查，稱其發現證據表明「特斯拉薄弱的駕駛員參與系統不適合 Autopilot 的寬鬆操作能力」，從而導致「嚴重的安全漏洞」。NHTSA 引用特斯拉的聲明指出，「部分補救措施既要求車主選擇加入，又允許司機輕鬆倒車」。

該機構表示，特斯拉已發佈軟體更新，以解決與其擔憂相關的問題，但並未將其納入「召回範圍內，或以其他方式決定糾正構成不合理安全風險的缺陷」。

特斯拉 2023 年 12 月宣布，實施有史以來最大規模的召回行動，涉及 203 萬輛美國汽車，幾乎是美國道路上的所有特斯拉汽車，目的是更好地確保駕駛員在使用其先進駕駛 輔助系統時集中注意力。

當時，特斯拉表示，Autopilot 的軟體系統控制「恐不足以防止駕駛員誤操作，並可能增加撞車的風險」。

美國監管機構周五透露，在 2021 年 8 月首次啟動的 Autopilot 安全調查中，發現至少 13 起特斯拉事故，造成 1 人或多人死亡，還有多起嚴重受傷事故，其中「可預見的駕駛員濫用系統起到了明顯的作用」，且該功能名稱也「可能會讓駕駛者相信這是更強大的自動駕駛系統，導致駕駛員過度信任自動化。」

據悉，特斯拉的 Autopilot 旨在讓汽車能夠在車道內自動轉向、加速和制動，而增強型 Autopilot 可以協助在高速公路上變道，但尚無法讓車輛實現真正、完全的自動駕駛。

對此，特斯拉沒有立即回應置評。

突遭前主管拋售

同時，一則關於特斯拉遭減持的消息也引發關注。

4 月 26 日消息，監管揭露的最新文件顯示，4 月稍早宣布辭職的特斯拉前高級副總裁 Drew Baglino 出售公司約 114 萬股股份，總值約 1.815 億美元（約 13.2 億元 ）。

文件顯示，Drew Baglino 先前已經兩度減持了特斯拉股份，前兩次共總價值約 400 萬美元。

據悉，Baglino 於 2006 年加入特斯拉，首先出任工程師，至 2016 年升至高級副總裁，並直接向特斯拉執行長馬斯克匯報，在許多員工眼中被視為「影子營運長」。