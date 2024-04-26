傳派拉蒙、Skydance解決分歧 推進合併協議

Skydance 行政總裁 David Ellison 及支持他的私募基金 KKR 和 RedBird，合併後將向合併後公司注資 40 億至 50 億美元，其中 20 億美元用於買斷收購派拉蒙控權股東 Shari Redstone 的持股，其餘用作減債。Skydance 資產估值將為約 50 億美元。