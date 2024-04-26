傳派拉蒙、Skydance解決分歧 推進合併協議
鉅亨網編譯許家華 2024-04-26 12:46
知情人士透露，派拉蒙全球 (PARA-US) 和 Skydance Media 公司正進行獨家合併談判，雙方即將就 Skydance 估值達成共識。
Skydance 行政總裁 David Ellison 及支持他的私募基金 KKR 和 RedBird，合併後將向合併後公司注資 40 億至 50 億美元，其中 20 億美元用於買斷收購派拉蒙控權股東 Shari Redstone 的持股，其餘用作減債。Skydance 資產估值將為約 50 億美元。
Skydance 希望，合併後公司由 Ellison 出任執行長，由 NBCUniversal 前執行長 Jeff Shell 擔任總裁。任派拉蒙環球行政總裁 Bob Bakish 將離開公司。
三位消息人士透露，買方希望在 5 月取得協議，又指派拉蒙環球在提供盡職審查文件進度緩慢，令協議時間表略為押後。雙方的獨家商討期將於 5 月 3 日結束，Skydance 方面希望延長兩周。
另一方面，派拉蒙與私募基金 Apollo 及索尼洽談收購，但條款未落實。
派拉蒙、Skydance、KKR、RedBird、Apollo 和索尼等拒評上述消息。
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