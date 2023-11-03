Roku廣告業績強勁、用戶大增 飆漲30% 媒體股派拉蒙、華納同樂

Roku (ROKU-US) 周三盤後公布第三季財報，呈現內容分發、廣告業績與自有品牌電視的強勁趨勢，周四 (2 日) 飆漲 30%，大幅提振媒體類股。

派拉蒙 (Paramount) (PARA-US) 和華納兄弟探索公司 (Warner Bros. Discovery) (WBD-US) 周四均收漲約莫 10%。迪士尼 (DIS-US) 在同意收購康卡斯特持有的 Hulu 三分之一股權後，周四也收漲近 3%。

Netflix (NFLX-US) 和康卡斯特 (CMCSA-US) 周四均收高 1% 以上。

Roku 以外接式串流設備播放器聞名，其產品為用戶提供所有主要串流媒體服務的存取權。第三季活躍用戶達 7580 萬人，超越華爾街預期的 7533 萬人 (StreetAccount 查訪共識)。

龐大的用戶基礎意味著訂閱者有更多渠道訪問 Paramount+、Max、Netflix、Peacock 和其他串流媒體服務。

良好財報公布，正逢串流媒體產業經歷一段用戶成長不明確的時期後，步伐發生變化。

Netflix 上個月公布的第三季財報也顯示訂閱人數意外大增，這主要是由廣告支援的訂閱方案所推動。該公司周三表示，廣告支援的訂閱方案已累積 1500 萬人訂閱，是 5 月時宣布的 500 萬訂閱人數的 3 倍。

在 Roku 振奮人心的財報公布後，派拉蒙將於周四盤後公布季度財報，而華納兄弟探索頻道和迪士尼將於下周發布報告。