傳Skydance、紅鳥資本有意收購 派拉蒙股價飆漲12%以上

派拉蒙全球 (Paramount Global) (PARA-US) 周五 (8 日) 股價飆漲 12% 以上，根據娛樂新聞網站《Deadline》和 《Puck News》 報導，多元化媒體公司 Skydance 和投資集團紅鳥資本 (Redbird Capital) 正研議收購派拉蒙全球的可能性。

派拉蒙全球周五上漲 12.11%，收每股 16.85 美元。該公司市值約為 105 億美元，今年迄今約仍跌 1.2%，遠遜 S&P 500 指數同期 19% 漲幅。

派拉蒙的控股股東 Shari Redstone 一直對進行大筆交易持開放態度，尤其是在該公司飽受營收下滑與串流虧損打擊之際。

紅鳥資本由高盛前長期合夥人 Gerry Cardinale 於 2014 年創立，專門從事體育和媒體相關的投資，包括投資 Ellison 的 Skydance。

多元化媒體公司 Skydance，2009 年與派拉蒙影業建立合作夥伴關係，共同製作和共同資助電影，包括 2022 年派拉蒙的賣座鉅片《捍衛戰士：獨行俠》等。

派拉蒙的長期債務負擔為 156 億美元，投資者對其如何在 2024 年開闢道路議論紛紛，在派拉蒙最近季度財報中，電視廣告營收也是一大弱點。

與此同時，據報導，派拉蒙正在考慮將 Paramount + 串流媒體服務與蘋果 (AAPL-US) 的 Apple TV + 同捆出售。

派拉蒙、紅鳥資本和 Skydance 沒有立即回應 CNBC 的置評請求。