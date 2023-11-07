不打算出售資產 派拉蒙股票評級遭連降兩級 重挫近8%

派拉蒙全球 (Paramount Global) (PARA-US) 周一 (6 日) 大跌近 8%，原因是該公司不打算出售部分資產，遭美銀證券分析師下調股票評級。

美銀證券分析師 Jessica Reif Ehrlich 將派拉蒙的股票評級連降兩級，自「買進」下調至「遜於大盤」，並將目標股價自 32 美元下調至 9 美元。

Reif Ehrlich 周一研究報告指出，先前她看漲該股係建立在派拉蒙將出售其部分資產的假設上。然而，儘管派拉蒙收到其他公司對 Showtime 和 BET Media Group 等資產的出價，但看來近期內不打算出售。

Ehrlich 擔心，出售資產的籌備過程拖越久，最終獲得的價值就越少，且宏觀背景充滿挑戰，令該股中期前景不利。

《華爾街日報》2 月時曾報導，根據消息人士透露，派拉蒙拒絕對其 Showtime 30 億美元的收購要約，隨後 Showtime 今年 6 月與 Paramount + 合併，預計未來每年可節省約 7 億美元的開支。

《美聯社》今年 8 月報導，派拉蒙拒絕出售 BET 媒體集團。

派拉蒙拒絕就美銀證券的報告發表評論。然而，上周三該公司執行長在發布第三季財報的電話會議上表示，派拉蒙對併購交易仍持開放態度，依舊關注潛在的併購機會，以期尋覓真正最大化股東價值的機會。

派拉蒙周一重挫 7.78%，收每股 12.69 美元，終止該股因財報亮眼而連漲 2 日的走勢，今年迄今跌近 25%。

派拉蒙上周四公布第三季財報，獲利營收均高於華爾街預期，且 Paramount+ 訂閱人數達 6300 萬人，較去年同期約莫 4600 萬人的訂閱人數大增，也高於分析師預期。